به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز سه شنبه گزارش داد که اداره امنیت ملی کره جنوبی به ریاست «چونگ ایوی- یونگ» از مقامات روسیه خواست تا در فرآیندهایی که ممکن است در حل و فصل بحران در شبه جزیره کره به یک «نقطه عطف» تبدیل شوند، مشارکت کنند.

چونگ که برای گفتگو با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه وارد مسکو شده است، گفت که بحران در شبه جزیره کره باید به شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل شود.

گفتنی است که «کانگ کیونگ-وا» وزیر خارجه کره جنوبی نیز روز یکشنبه از دیدار هفته جاری با همتای آمریکائی خود در واشنگتن خبر داد.

وزیر خارجه کره جنوبی در این باره به خبرنگاران اعلام کرد که در جریان این سفر موضوع کره شمالی و دیدار رهبر این کشور با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

وزیر خارجه کره جنوبی در ادامه تأکید کرد که در شرایط کنونی نمی توان انتظار زیادی از مذاکرات پیش رو با کره شمالی داشت و سئول و واشنگتن نیز نباید اشتباهات گذشته خود را تکرار کنند.