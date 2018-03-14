امسال ۳۰ هزار نفر در آذربایجان غربی تحت آموزش های قرآنی قرار گرفت

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این تعداد آموزش در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد که بیانگر افزایش سطح علاقمندی مردم به آموزه های قرآنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۹۰ موسسه قرآنی مجوزدار در سطح استان فعالیت می کنند که از این تعداد ۱۳۵ موسسه قرآنی زیر نظر تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی مجوز گرفته و فعالیت دارند.

رضایی برگزاری دوره های آموزشی مدیران در مرکز و جنوب استان، برگزاری ۱۲ محفل انس با قرآن هر ماه یک محفل انس، طرح جمع خوانی قرآن کریم و نیز برگزاری مراس قرآنی در مناسبت های دینی و مذهبی را از اهم فعالیت های یک سال اخیر اتحادیه موسسات قرآنی استان عنوان کرد.

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی آذربایجان غربی همچنین از برگزاری دوره ی آموزشی مدیران موسسات قرآنی در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این دوره آموزشی به مدت یک ماه از اواخر فروردین ماه در استان برگزار می شود.

رضایی از سطح بندی، ارتقای سطح کیفی آموزش های قرآنی و نیز تخصصی کردن آموزش های قرآنی را از اهم برنامه های سال آینده توسط اتحادیه موسسات قرآنی استان عنوان کرد و گفت: آذربایجان غربی یکی از قطب های قرآنی کشور به شمار می رود.

وی با گلایه از عدم حمایت مسئولان و دستگاه های اجرایی از موسسات و اتحادیه موسسات قرآنی استان اظهارداشت: این استان هر سال در بخش مسابقات ملی و بین المللی موفق به کسب رتبه های برتر می شود و ادامه این روند نیازمند حمایت دستگاه های اجرایی و دولت از موسسات قرآنی است.