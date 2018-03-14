به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه آب و کشاورزی در محل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، افزود: در سال ۹۶ بیش از پنج هزار انشعاب آب به مشترکین آب و فاضلاب در شهرهای استان زنجان واگذارشده است.

وی با بیان اینکه بیشترین انشعاب واگذارشده در بین شهرهای استان با دو هزار و ۲۰۰ انشعاب مربوط به شهر زنجان است، ادامه داد: پس از شهر زنجان، بیشترین انشعاب آب واگذارشده مربوط به شهر ابهر با ۹۸۲ فقره و خرمدره با ۴۶۰ فقره بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تأمین آب شرب سالم برای مردم مهم‌ترین رویکرد و خط قرمز فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان است.

وی اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان برای تأمین آب شرب طرح‌های تأمینی در سطح استان اجرا می‌کند و این طرح‌ها بر اساس نیاز مناطق و شهرهای مختلف استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به تجهیز هشت حلقه چاه آب در شهرهای مختلف استان زنجان اشاره کرد و گفت: از این تعداد دو حلقه چاه در شهر زنجان و دو حلقه دیگر در شهر ابهر قرار دارد.

جزء قاسمی ابراز کرد: تعداد کل مشترکین شرکت آب و فاضلاب در شهرهای استان زنجان در سال جاری بیش از ۲۲۳ هزار مشترک بوده که این میزان نسبت به سال گذشته ۲.۷۷ درصد افزایش دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان افزود: خوشبختانه باکیفیت‌ترین آب آشامیدنی برای استفاده مردم استان زنجان ارائه می‌شود.

جزء قاسمی به بحران آبی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: مردم استان همراهی خوبی با شرکت آب و فاضلاب داشتند که کاهش میزان مصرف تا ۵ درصد نسبت به سال گذشته بهترین همکاری مردم با شرکت بوده است.