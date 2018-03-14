حوادث چهارشنبه سوری در قزوین ۸۰ مجروح برجای گذاشت

پیمان نامداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه امسال نیز علیرغم هشدارها و توصیه ها و ورود بموقع پلیس برای جمع آوری مواد محترقه و آتش زا در روزهای قبل از چهارشنبه اما باز هم شاهد بروز حوادثی بودیم که خانواده ها را نگران کرد.

وی افزود:براساس آخرین آمارها تاکنون ۸۰ نفر شامل ۱۳ نفر زن و۶۷ مرد بر اثر این حوادث دچار جراحت از قسمت های مختلف بدن شدند و با انتقال به مراکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتند.

نامداری تصریح کرد: در حوادث دیشب ۴۳ نفر از ناحیه دست مجروح شدند، ۱۶ نفر از ناحیه چشم آسیب دیدند، ۶ نفر از صورت زخمی شدند و ۱۵ نفر نیز از سایر قسمتها دچار جراحت شدند که برخی در محل حادثه و بیشتر آنها پس از انتقال به بیمارستانها تحت درمان قرار گرفتند.

وی بیان کرد: خوشبختانه حوادث چهارشنبه سوری در استان قزوین هیچ کشته ای نداشته است اما دو نفر از مجروحان که از ناحیه چشم آسیب زیادی دیده اند با انتقال به تهران تحت درمان قرار گرفته اند.

نامداری یادآورشد: دیشب از سوی مرکز فوریتهای پزشکی استان بیش از ۲۰۷ ماموریت انجام شد که در ۹۳ مورد اعزام مجروح به بیمارستان صورت گرفت و بقیه در محل مداوا شدند.

محمد حسن ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: خوشبختانه آمار مصدومان امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: بیشتر مصدومان حوادث چهارشنبه سوری امسال نوجوانان و جوانان بوده‌اند و ۱۳ نفر از مصدومان خانم هستند و تعداد مجروحان زیر ۱۰ سال نیز ۱۷ نفر است که در این بخش شاهد افزایش بودیم و امسال نوجوانان بیشتری آسیب دیدند.

به گفته ارداقیان بیشتر این مصدومان مربوط به شهرستان قزوین است.

