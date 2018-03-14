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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۱۰

حوادث چهارشنبه سوری در بابل ۵ مصدوم داشت

حوادث چهارشنبه سوری در بابل ۵ مصدوم داشت

ساری - حوادث چهارشنبه سوری در بابل سبب مصدومیت ۵ نفر شد.

غلامرضا روشن سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوادث چهارشنبه سوری امسال در بابل متاسفانه پنج مصدوم داشت اظهار داشت: در این حوادث چهار مردبین سنین ۱۴ تا ۲۰ ساله دچار آسیب دیدگی وسوختگی درجه یک و دست و پا شده که به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: همچنین در این حوادث یک دختر ۱۷ ساله نیز از ناحیه چشم دچار آسیب دیدگی و به بیمارستان آیت الله روحانی بابل منتقل شد.

روشن گفت:در ۲۴ساعت گذشته سازمان اورزانس ۱۱۵ بابل با ۱۲پایگاه، ۱۵دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۳۷پرسنل عملیاتی در آماده باش کامل بوده است.

کد مطلب 4251472

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