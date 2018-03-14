۱۳۰ زنجانی در چهارشنبه سوری راهی بیمارستان شدند/ مرگ یک نفر

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به حوادث رخ‌داده در چهارشنبه‌سوری آخر سال در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۳۰ نفر در استان زنجان براثر حوادث چهارشنبه‌سوری راهی بیمارستان‌ها شدند که نسبت به چهارشنبه سوری سال گذشته متاسفانه افزایش دارد.

وی اظهار کرد: طبق اعلام بیمارستان‌ها بیشترین نوع آسیب‌دیدگی‌ها، آسیب دیدن چشم‌ها و سوختگی‌های سطحی بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: از این تعداد مصدوم شدگان ۱۰۸ نفر مرد و ۲۲ نفر زن است که ۴۶ نفر از چشم، ۴۴ نفر از دست، ۴۰ نفر از اندام‌ها آسیب دیدند.

جعفری تأکید کرد: در مجموع ۷۰ نفر در شهر زنجان، ۱۲ نفر در ابهر، ۲۲ نفر در خرمدره سه نفر در ایجرود، سه نفر در ماه‌نشان، چهار نفر در طارم و ۱۳ نفر هم در خدابنده دچار آسیب شدند.

وی با بیان اینکه میانگین سنی آسیب دیدگان ۱۰ تا ۲۵ سال است، گفت: همچنین براثر ترس ناشی از صدای انفجار ترقه یک زن ۵۰ ساله که دارای بیماری قلبی بود، دچار حمله قلبی شد و فوت کرد.