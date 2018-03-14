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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

۱۳۰ زنجانی در چهارشنبه سوری راهی بیمارستان شدند/ مرگ یک نفر

۱۳۰ زنجانی در چهارشنبه سوری راهی بیمارستان شدند/ مرگ یک نفر

زنجان- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: بیش از ۱۳۰ نفر در استان زنجان براثر حوادث چهارشنبه‌سوری راهی بیمارستان‌ها شدند.

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به حوادث رخ‌داده در چهارشنبه‌سوری آخر سال در استان زنجان اشاره کرد و افزود:  بیش از ۱۳۰ نفر در استان زنجان براثر حوادث چهارشنبه‌سوری راهی بیمارستان‌ها شدند که نسبت به چهارشنبه سوری سال گذشته متاسفانه افزایش دارد.

وی اظهار کرد: طبق اعلام بیمارستان‌ها بیشترین نوع آسیب‌دیدگی‌ها، آسیب دیدن چشم‌ها و سوختگی‌های سطحی بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های دانشگاه علوم  پزشکی زنجان گفت: از این تعداد مصدوم شدگان ۱۰۸ نفر مرد و ۲۲ نفر زن است که ۴۶ نفر از چشم، ۴۴ نفر از دست، ۴۰ نفر از اندام‌ها آسیب دیدند.

جعفری تأکید کرد: در مجموع ۷۰ نفر در شهر زنجان، ۱۲ نفر در ابهر، ۲۲ نفر در خرمدره سه نفر در ایجرود، سه نفر در ماه‌نشان، چهار نفر در طارم و ۱۳ نفر هم در خدابنده دچار آسیب شدند.

وی با بیان اینکه میانگین سنی آسیب دیدگان ۱۰ تا ۲۵ سال است، گفت: همچنین براثر ترس ناشی از صدای انفجار ترقه یک زن ۵۰ ساله که دارای بیماری قلبی بود، دچار حمله قلبی شد و فوت کرد.

کد مطلب 4251474

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