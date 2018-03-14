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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

مدیر عامل سازمان آتش نشانی زنجان :

سه مورد انفجار مواد محترقه دست‌ساز در شهر زنجان رخ داد

سه مورد انفجار مواد محترقه دست‌ساز در شهر زنجان رخ داد

زنجان-مدیر عامل سازمان آتش نشانی زنجان از انجام ۱۰ مأموریت توسط آتش‌نشانی زنجان طی چهارشنبه‌سوری خبر داد و گفت: سه مورد انفجار مواد محترقه دست‌ساز در شهر زنجان رخ داد.

سید حمید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۱۰ مأموریت توسط آتش‌نشانی زنجان طی چهارشنبه‌سوری خبر داد و افزود: سه مورد انفجار مواد محترقه دست‌ساز در شهر زنجان رخ داد.

وی اظهار کرد: امدادرسانان شش مورد آتش‌سوزی جزئی در منزل، یک باب مغازه، یک مورد چمن و تیر برق و ۲ مورد لاستیک را خاموش کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری زنجان با بیان اینکه در چهارشنبه‌سوری امسال شش ایستگاه آتش‌نشانی فعال بود، افزود: ۱۲ اکیپ در ۱۲ نقطه شهر زنجان مستقر بودند و چهار اکیپ سیار هم با بیش از ۱۰۰ نفر آتش‌نشان فعالیت لازم را داشتند.

موسوی تأکید کرد: علاوه بر شش ایستگاه آتش‌نشانی ثابت، ۱۵ اکیپ خودرویی اطفای حریق ۱۵ نقطه مختلف به‌ویژه مراکز حساس و پرخطر شهر زنجان مستقر بودند.

وی با بیان اینکه ماشین‌های اطفاء حریق در میدان‌ها، بافت قدیمی شهر و نقاط حادثه‌خیز حضور داشتند، اظهار کرد: در چهارشنبه آخر سال جاری نیز سازمان آتش‌نشانی زنجان در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی  بود.

کد مطلب 4251476

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