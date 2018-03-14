مردم ایلام ۳۰۰۰ شهید تقدیم نظام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ اسفند ماه سالگرد فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران و به عنوان روز شهید نامگذاری شده است.

شهیدانی که با ایثار و جانفشانی خود امنیت، استقلال و آزادی را برای این مرز و بوم به ارمغان آوردند و برای دفاع از وطن قدم در راه عشق گذاشتند شهیدانی که کلام و راهشان سربلندی و عزت این مملکت بود.

ایلام و تقدیم سه هزار شهید

و حالا ایلام این دیار حماسه ها چه شهیدانی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

سلیمان رستمیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام در دوران انقلاب و دفاع مقدس تاکنون قریب به سه هزار شهید را تقدیم آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

وی گفت: شهیدان جایگاهی بس عظیم دارند به ویژه آنهایی که پس از سال ها غریبانه به شهر و دیارمان برمی گردند.

اجازه نمی دهیم راه شهدا گمنام بماند

زهرا اسدی از شهروندان استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چیزی که شهدا از ما انتظار دارند این است که همانند حضرت فاطمه زهرا(س) باشیم.

وی گفت: درست است که این شهدا گمنام رفتند اما هیچ وقت اجازه نمی دهیم راه شهدا گمنام بماند.

آری شهیدان عاشقانه رفتند تا امروز شاهد عزت، سربلندی، آزادی و آبادانی کشورمان باشیم.