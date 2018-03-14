احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بلافاصله پس از شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا، تمرینات تیم ملی برای حضور در رقابت های جام جهانی آغاز شد، اظهار داشت: سال گذشته تیم ما در جام جهانی آبادان به مقام سوم رسید، اما این تیم امسال با توجه به اینکه کشتی گیران ما به یک مرزی از پختگی رسیده اند در شرایط بهتری قرار دارند.

پازاج تصریح کرد: ما در رقابت های قهرمانی آسیا به دلایل مختلف همچون تغییر نحوه امتیاز دهی، تغییر قوانین، مصدومیت و غیبت یکی دو مهره خود با توجه به اینکه سه مدال طلا و یک نقره کسب کردیم بعلت جوانی، عملکرد نامناسب برخی چهره ها و برخی نقاط ضعف که باید ترمیم کنیم، پنجم شدیم ضمن اینکه قرار بود نفرات اصلی ما در جام جهانی در نقطه اوج آمادگی خود باشند.

وی تاکید کرد: در ترکیب تیم ما نفرات جوان و با تجربه ای حضور دارند و یک ترکیب خوب برای جام جهانی اهواز داشتیم که بنظرم شانس اول قهرمانی بودیم.

پازاج خاطر نشان کرد: علاوه بر آن حمایت تماشاگران یک نقطه قوت برای تیم ما محسوب می شد چون تعدادی از نفرات ما هم اهل استان خوزستان بودند که این خیلی می توانست به ما کمک کند.

وی در پایان گفت: از طرف دیگر چند روز بعد از جام جهانی، مسابقات قهرمانی اروپا برگزار می شود و بهمین دلیل ترکیه و روسیه که رقبای اصلی ما برای کسب مقام قهرمانی بودند قطعا با ترکیب اصلی خود به ایران نمی آمدند که این موضوع شانس قهرمانی ما را افزایش می داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی چند روز قبل به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد با توجه به مسائل پیش آمده و شرایط فعلی کشتی ایران، امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در روزهای۲۳ و ۲۴ فروردین ماه سال ۹۷ در اهواز فراهم نیست. در همین راستا اتحادیه جهانی این موضوع را به فدراسیون های ملی دیگر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی نیز اعلام کرد.