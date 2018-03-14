افزایش قیمت اقلام شب عید در استان سمنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، مهدی یحیایی بیان کرد: با توجه به ایام پایانی سال و براساس تاکیدات سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان به تمامی واحدهای صنفی وخدماتی اخطار می شود از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت در حوزه کالا وخدمات در ایام پایانی سال جدا خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم به عنوان مصرف کننده، بازوان تاثیر گذار اجتماعی در حوزه نظارت بر بازار هستند، افزود: تمامی خریدها و خدمات باید از واحدهای قانون مدار ومشتری محور که در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان از قانون ومقررات تمکین کرده اند، صورت پذیرد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: مصرف کنندگان ازخرید و یا دریافت خدمات از واحدهای متخلف اجتناب کنند و با واحدهایی که با استمرار تخلف، پرونده تعزیراتی خویش را سنگین تر می کنند بر خورد جدی خواهد شد.

یحیایی تاکید داشت: مردم همچنین سامانه ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را می توانند به خاطر بسپارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه، فروش ونگهداری کالای قاچاق، فروش اجباری کالا وخدمات، عدم درج قیمت، عدم صدور صورت حساب، تبلیغ محصولات، کالا وخدمات بر خلاف واقع، حراج غیر قانونی، اخفا وامتناع از عرضه کالا و... را به این سامانه ارتباطی اطلاع دهند.