نزاع رتبه اول جرائم در استان زنجان را به خود اختصاص داده است

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به نزاع و درگیری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: متأسفانه نزاع و درگیری رتبه اول جرائم در استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: استان زنجان در بحث نزاع و درگیری بیست و سومین استان کشور است و باید این جرم در استان کاهش یابد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طی ۱۱ ماهه سال جاری نزاع گروهی در استان زنجان نداشتیم ولی نزاع فردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

آزادی تأکید کرد: ایجاد آرامش و امنیت در جامعه از اهداف مهم پلیس است و امروز ناجا بااقتدار از دیروز بر ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی توجه دارد و نیروی انتظامی زنجان در حوزه پیشگیری، کشفیات، جرائم خشن، کاهش تصادفات رانندگی، اعمال قانون، مبارزه با مواد مخدر و باندهای قاچاق خوب عمل کرده است.

وی به رویکرد جامعه‌محوری پلیس و توجه به امر پیشگیری اشاره کرد و یاد آور شد: تعامل پلیس و رسانه‌ها باعث تقویت سیاست‌ها و راهبردهای پیشگیری از جرائم شده و رویکرد اصلی پلیس در امر پیشگیری بر این امر تمرکزیافته تاجرمی اتفاق نیفتد.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: پیشگیری از جرائم در جامعه تنها با کمک و تعامل مردم حاصل می‌شود و نیروی انتظامی استان زنجان با تعامل و همکاری شهروندان در امر پیشگیری از جرائم عملکرد خوبی دارد.

آزادی گفت: بیش از ۱۸ درصد کل جرائم در استان زنجان نزاع و درگیری است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.