نگرانی از خشکی تالابهای مازندران/ گردشگری در دماوند ناآگاهانه است

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر از روند خشک شدن تالاب های استان ابراز نگرانی کرد و آن را ناشی از بهره برداری بی رویه از منابع آبی نامید و گفت: لایروبی کانالهای منتهی به تالاب ها از جمله تالاب میانکاله انجام خواهد شد و برای تامین حقابه و تعدیل نیاز زیست محیطی میانکاله نیز قدم های خوبی را برمی داریم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران نبود نقشه آمایش سرزمینی، گردشگری مدیریت نشده، نبود عرصه های درآمدی در حوزه گردشگری و فعالیت صنایع آلاینده را به همراه تهدیدات ناشی از خشک شدن عرصه های تالابی و خطرات ناشی از پسماند و تولید زباله را از معضلات حوزه محیط زیستی عنوان کرد.

وی مازندران را استانی گردشگر پذیر توصیف کردو اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و ورود گردشگران به استان برخی از آنان ضوابط محیط زیستی را رعایت نکرده و با پاکوب کردن منابع طبیعی در عرصه های جنگلی و مناطق حفاظت شده و رهاسازی زباله در اطراف نقاط گردشگر پذیر خساراتی را به این عرصه ها وارد می کنند.

کارنامی از گردشگری غیر مدیریت شده در استان انتقاد کرد و افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس تمهیداتی را در خصوص جبران خسارت های ناشی از گردشگری غیر مدیریت شده بیاندیشند تا هزینه خسارت های ناشی از آن کاهش یابد.

عرضه بنزین با کیفیت یورو ۴ در مازندران

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران از وجود ذرات آلاینده چهار برابر استاندارد معمول در هوای استان خبر داد و تصریح کرد: عرضه بنزین بی کیفیت، استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه ها و وجود صنایع آلاینده در استان از عوامل خطر زا برای کیفیت هوای مازندران است.

وی به تشکیل کارگروه کاهش آلودگی هوا در استان اشاره کردو یادآور شد: این کارگروه در اولین عملکرد خود شاهد توزیع بنزین با کیفیت یورو ۴ درساری بوده است که امیدواریم این روند برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا شش ماهه نخست و دیگر شهرهای استان تا پایان سال آینده اجرایی شود.

ابراهیمی کارنامی از میزان آلایندگی نیروگاه ترکیبی شهید سلیمی و استفاده از سوخت مازوت برای آن انتقاد کرد و ادامه داد: استفاده از سوخت مازوت سلامت بومیان منطقه را به خطر انداخته به طوری که محیط زیست استان خواستار توقف استفاده از این سوخت تا پایان سال ۹۷ شده است.

اعتبار ۲ میلیاردو ۵۰ میلیون تومانی برای احیای تالاب میانکاله

وی از اعتبار ۲میلیاردو ۵۰ میلیون تومانی برای احیای تالاب میانکاله خبر دادو گفت: علاوه بر اعتبار در نظر گرفته شده؛ مسدود کردن چاهای غیر مجاز ، برگرداندن آب از مصب رود به تالاب را می توان از عمده ترین فعالیت ها در این خصوص نام برد.

ابراهیمی کارنامی از روند احداث راههای ارتباطی بین استانی بدون در نظر گرفتن ضوابط محیط زیستی انتقاد کرد و با بیان اینکه محیط زیست با ایمن سازی جاده ها و گره های ترافیکی مخالفتی ندارد اظهار داشت: تاکید این سازمان رعایت کردن اصول و ضوابط محیط زیست در احداث بزرگراه ها است.

گردشگری ناآگاهانه دماوند را به نابودی می کشاند

ابراهیمی کارنامی گردشگری ناآگاهانه را موجب نابود شدن دماوند به عنوان نماد گردشگری مازندران دانست و افزود: بدترین نوع رفتار را نسبت به دماوند با به راه انداختن اردوهای دانش آموزی و تورهای گردشگری غیر مدیریت شده روا داشتیم به گونه ای که نه تنها درآمدی را عاید استان نکردیم؛ بلکه این عرصه گردشگری را به نابودی کشاندیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران از تشکیل کارگروه حفاظت دماوند خبر داد و عنوان کرد: ساماندهی استفاده از این امکان گردشگری از مصوباتی خواهد بود که در کارگروه حفاظت دماوند مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی توقف فعالیت های معدنی را در عرصه های مهم محیط زیستی از مصوبه های کارگروه حفاظت دماوند در آینده اعلام کرد و ادامه داد: اجازه برداشت معدنی در ارتفاع بالا داده نخواهد شد و سعی داریم این میزان را گسترش داده تا عرصه های بیشتری را مورد حفاظت قرار دهیم.

ابراهیمی کارنامی توجه به محیط زیست را خواستار شدو گفت: اهمیت به عرصه های محیط زیستی درآمد پایدار را نصیب استان خواهد کرد.