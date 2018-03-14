نماینده ایران در پرتاب وزنه قهرمان شد/ ۶ مدال ایران در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره رقابت های بین المللی دوومیدانی معلولان فزاع از روز گذشته در امارات آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها ۱۳ نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند و نتایج زیر بدست آمد:

* حامد امیری در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴ با رکورد ۱۱ متر و ۲۰ سانتی متر صاحب مدال طلا شد.

* ظفر ذاکر در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ با رکورد ۸ متر و ۸۱ سانتی متر صاحب مدال نقره شد.

* هاشم رستگاری در ماده دو ۲۰۰ متر کلاس F۳۷ با رکورد ۲۴ ثانیه و ۸۹ صدم ثانیه صاحب مدال برنز شد.

* عبدالنبی نواصر در ماده پرتاب وزنه کلاس F۴۴ با رکورد ۱۲ متر و ۸۱ سانتی متر صاحب مدال برنز شد.

* فائزه کرمانی در ماده پرتاب نیزه کلاس F۳۴ با رکورد ۱۶ متر و ۷۱ سانتی متر صاحب مدال برنز شد.

* علیرضا محمودی در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴ با رکورد ۷ متر و ۷ صدم سانتی مترصحب مدال برنز شد.

* کامران یزدی در ماده دو ۲۰۰ متر کلاس F۳۸، با رکورد ۲۵ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه به عنوان پنجم دست یافت.

* شهرام حسن پور در ماده پرتاب وزنه کلاس F۴۴، با رکورد ۱۲ متر و ۵۲ سانتی متر به عنوان چهارم دست یافت.

* علی بیت سیاح در ماده پرتاب دیسک کلاس F۴۱، با رکورد ۲۷ متر و ۷۹ سانتی متر به عنوان پنجم دست یافت.

* سعید یگانه فر در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، با رکورد ۵ متر و ۳۸ سانتی متر به عنوان نهم دست یافت. *

شیرین آقا ملا در ماده پرتاب نیزه کلاس F۳۴، با رکورد ۱۰ متر و ۱۹ سانتی متر به عنوان هفتم دست یافت.

به گزارش مهر، الناز دارابیان و محمد رضا احمدی نیز در رقابت های شب گذشته شرکت کردند که نتایج مسابقات آنها امروز اعلام می شود.

کاروان ایران با ۱۶ ورزشکار در رقابت های دوومیدانی معلولان فزاع شرکت کرده است.