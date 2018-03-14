بازداشت بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست طی دوماه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی هیأت امور اسیران و باشگاه اسیران فلسطین و تعداد دیگری از نهادهای فلسطینی، نظامیان اشغالگر صهیونیست طی ماه های ژانویه و فوریه گذشته دست کم هزار و ۳۱۹ فلسطینی را بازداشت کردند.

در میان بازداشت شدگان فلسطینی ۲۷۴ کودک و ۲۳ زن و چهار خبرنگار نیز دیده می شود.

اقدامات وحشیانه نظامیان صهیونیست در جریان بازداشت «یاسین السرادیح» و «اسماعیل ابوریاله» به شهادت این دو منجر شد.

این نظامیان هم چنین حقوق اولیه اسیران فلسطینی به ویژه اسیران زن را زیر پا می گذارند.