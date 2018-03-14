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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۰۱

بازداشت بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست طی دوماه اخیر

بازداشت بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست طی دوماه اخیر

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی نهادهای فلسطینی بیش از هزار و ۳۰۰ فلسطینی طی دوماه اخیر توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی هیأت امور اسیران و باشگاه اسیران فلسطین و تعداد دیگری از نهادهای فلسطینی، نظامیان اشغالگر صهیونیست طی ماه های ژانویه و فوریه گذشته دست کم هزار و ۳۱۹ فلسطینی را بازداشت کردند.

در میان بازداشت شدگان فلسطینی ۲۷۴ کودک و ۲۳ زن و چهار خبرنگار نیز دیده می شود.

اقدامات وحشیانه نظامیان صهیونیست در جریان بازداشت «یاسین السرادیح» و «اسماعیل ابوریاله» به شهادت این دو منجر شد.

این نظامیان هم چنین حقوق اولیه اسیران فلسطینی به ویژه اسیران زن را زیر پا می گذارند.

کد مطلب 4251508

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