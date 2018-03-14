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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۷

عراقچی در حاشیه نشست با کمیسیون امنیت ملی مجلس:

روال محاکمه تعرض‌کنندگان به سفارت ایران در لندن در جریان است

روال محاکمه تعرض‌کنندگان به سفارت ایران در لندن در جریان است

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دولت انگلیس تعهد کرده تا امنیت سفارت ایران را افزایش دهد؛ روال محاکمه تعرض‌کنندگان هم در جریان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان، صبح امروز در حاشیه نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره حمله به سفارت جمهوری اسلامی در لندن اظهار داشت: معتقدم در ماجرای سفارت ایران، دولت انگلیس در دو حوزه کوتاهی کرده و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم؛ هم اینکه تمهیدات لازم را بیندیشد و جلوگیری کند و هم از بابت تعلل و تأخیری که در اتمام این ماجرا داشته؛ ماجرایی که می‌شد بسیار سریع تر خاتمه پیدا کند، بیش از دو ساعت به طول انجامید.

وی افزود: این موارد و همچنین مجازات عاملین این قضیه را با دولت انگلیس در حال پیگیری هستیم. دولت انگلیس از این ماجرا اظهار «تأسف» و «عذرخواهی» کرده است.

عراقچی تصریح کرد: دولت انگلیس تعهد کرده تا امنیت سفارت ایران را افزایش دهد که تاکنون این مسئله انجام شده. الان پلیسِ مستقر، جلوی سفارت داریم و روال محاکمه تعرض‌کنندگان هم در جریان است.

کد مطلب 4251513

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    نظرات

    • 123 IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
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      پاسخ
      احتمالا عراقچی یعد از اینکه بازنشسته شود در لندن زندگی خواهد کرد. چون بیشتر دوستاش اونجان

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