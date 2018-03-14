به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان، صبح امروز در حاشیه نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره حمله به سفارت جمهوری اسلامی در لندن اظهار داشت: معتقدم در ماجرای سفارت ایران، دولت انگلیس در دو حوزه کوتاهی کرده و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم؛ هم اینکه تمهیدات لازم را بیندیشد و جلوگیری کند و هم از بابت تعلل و تأخیری که در اتمام این ماجرا داشته؛ ماجرایی که می‌شد بسیار سریع تر خاتمه پیدا کند، بیش از دو ساعت به طول انجامید.

وی افزود: این موارد و همچنین مجازات عاملین این قضیه را با دولت انگلیس در حال پیگیری هستیم. دولت انگلیس از این ماجرا اظهار «تأسف» و «عذرخواهی» کرده است.

عراقچی تصریح کرد: دولت انگلیس تعهد کرده تا امنیت سفارت ایران را افزایش دهد که تاکنون این مسئله انجام شده. الان پلیسِ مستقر، جلوی سفارت داریم و روال محاکمه تعرض‌کنندگان هم در جریان است.