مشکل جدیدی برای تصویب منطقه آزاد بوشهر عنوان نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند سه‌شنبه‌شب در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران اظهار داشت: رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و می‌توانند به دستگاه های اجرایی برای عملکرد بهتر آنها با نقد منصفانه کمک کنند.

وی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی در استان بوشهر، افزود: تاکید بر تکمیل پروژه های نیمه تمام است و بنا به سلیقه خود پروژه جدید آغاز نخواهیم کرد.

استاندار بوشهر عنوان کرد: یکی از پروژه‌ها، دهکده گردشگری است که با یک جا به جایی مدیریتی تامین اعتبار و تکمیل خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شاخص انتصابات در استان، گفت: شاخص انتصابات قانون و مقررات است و استفاده از نیروهای توانمند وزارت کشور است.

گراوند در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان عنوان کرد: بررسی اموال برای هرکس در هر منصبی نیاز است و باید مشخص شود از چه راهی پول باد آورده برخی افراد چگونه به دست آمده است.

وی به راه آهن بوشهر اشاره کرد و افزود: احداث این راه آهن نه تنها برای استان بلکه برای کشور به واسطه مراودات تجاری بسیار خوب است.

استاندار بوشهر گفت: اکنون فاینانس انجام شده و برای اجرای پروژه دو فرآیند اداری دیگر وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی نگرانی ها در خصوص قانون ته لنجی، گفت: فعلا جای نگرانی در این موضوع وجود ندارد و با نظارت شورای تامین انجام خواهد شد.

گراوند در خصوص عزل فرماندار دیلم و انتخاب معاون سیاسی خود بعنوان سرپرست، عنوان کرد: بخشنامه ای در خصوص حضور خانواده مسئولین در شهر خود وجود دارد که برای فرماندار دیلم اینچنین نبود و بنا بر اعلام خود فرماندار ایشان از پست خود عزل شد. به زودی فرماندار جدید دیلم معارفه خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب منطقه آزاد بوشهر در کمیسیون اقتصاد مجلس، عنوان کرد: ایرادات عنوان شده در فضای مجازی حقیقت ندارد و مشکلی جدیدی برای تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد عنوان نشده است.

استاندار بوشهر در پاسخ به سوال اینکه چرا همچنان برخی از مسئولین دولت قبل در پست های مختلف در حال فعالیت هستند، گفت: هر فردی که به خوبی کار کند، از توانمندی آن بدون توجه به جناح و دیدگاه سیاسی استفاده خواهد شد و این یکی از اهداف دولت است.

وی در خصوص اجرای تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: استان بوشهر در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی از میانگین کشوری بالاتر است.

گراوند در خصوص نرخ بیکاری در استان بوشهر بیان کرد: متوسط نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۹ دهم است که این میزان در استان بوشهر ۱۱.۱ دهم است، اما بخاطر وجود ظرفیت های عظیم موجود در استان باتلاش و برنامه های مختلف این میزان باید کاهش یابد.