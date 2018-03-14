نرم افزار هوش مصنوعی همه را ستاره شناس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، در سال گذشته یک شبکه هوش مصنوعی با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی کپلر طراحی شد که کشف دو سیاره در خارج از منظومه شمسی با استفاده از آن امکان پذیر شد.

حال امکان استفاده از این شبکه برای شهروندان خلاق نیز ممکن شده تا آنها هم بتوانند در منزل خود و با استفاده از شبکه هوش مصنوعی یادشده به کشف اجرام آسمانی تازه کمک کنند.

شناسایی و کشف اجرام آسمانی و سیارات خارج از منظومه شمسی کار ساده ای نیست و یافتن آنها معمولا زمانی ممکن می شود که جلوی عبور نور نزدیک ترین ستاره به خود را می گیرند. ناسا برای تسهیل شناسایی این سیارات تلسکوپ فضایی کپلر را در سال ۲۰۰۹ به فضا پرتاب کرد.

این تلسکوپ تا به حال حجم بسیاری زیادی داده جمع آوری کرده است. اما ضعف سیگنال های دریافتی توسط آن از فضای دوردست باعث شده این اطلاعات چندان برای انسان قابل استفاده نباشد. هوش مصنوعی در این مرحله به کمک کاربران آمده و آنها از این طریق قادر به خلق الگوهایی هستند که شناسایی سیارات تازه را ممکن می کند.

هوش مصنوعی ابداع شده به این منظور قادر به تحلیل و بررسی بیش از ۱۱۹ هزار نوع سیگنال ضعیف است و انتظار می رود افراد علاقمند با استفاده از این شیوه سیارات جدیدی را شناسایی کنند.