به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری سه‌شنبه‌شب در کارگاه تخصصی ارتقای ائمه جماعت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا است افزود: امنیت و آسایش و همه پیشرفت‌های کشور را مرهون و مدیون خون شهدا هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیشاپیش سال جدید را تبریک گفت و اظهار داشت: عزت و شرف ایران اسلامی را مرهون خون پاک شهدا هستیم.

وی با بیان حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند «علما مرزبانان افکار و اندیشه‌های دینی و مذهبی مردم هستند» گفت: روحانیت همیشه حافظ دین و دیانت مردم بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کار اصلی روحانیت آگاهی بخشی و هدایت‌گری است و این هدایت باید هم در عرصه دینی و هم در جهت سلامت جسمی، روحی و روانی مردم باشد.

وی تصریح کرد: روحانیون به‌عنوان کسانی که تریبون در دست دارند نباید اجازه دهند خرافات وارد بحث سلامت شود و باید سبک زندگی سالم را ترویج کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از هرگونه تبلیغ و ترویج دین و سبک زندگی سالم دفاع کرده و بابت این کار تشکر می‌کند ولی درخواست ما از شما ائمه جماعات این است که ضمن تأکید اشاعه احادیث بسیار متقن و آیات روشن و صریح قرآن در مورد سبک زندگی و بحث سلامت جلوی اشاعه هرگونه خرافات در قالب اسلام را بگیرید.

کشمیری بیان کرد: سوء استفاده از اسلام به‌ویژه در حوزه سلامت موجب بدبینی مردم به دین می‌شود و وظیفه شما عزیزان روحانی روشنگری و ترویج صحیح سبک زندگی سالم در بین مردم است.

وی بابیان اینکه پرداختن به امر نماز یکی از کارهای مهم فرهنگی در دانشگاه‌هاست افزود: مهم‌ترین ویژگی و اهمیت جایگاه عالمان دینی از نگاه امام کاظم (ع) در جامعه برطرف کردن شک و تردید است که تنها با رفتار و گفتار عالمان و متولیان دینی امکان‌پذیر است.