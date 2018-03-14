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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

سوء استفاده از اسلام در حوزه سلامت موجب بدبینی مردم به دین می‌شود

سوء استفاده از اسلام در حوزه سلامت موجب بدبینی مردم به دین می‌شود

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سوء استفاده از اسلام به‌ویژه در حوزه سلامت موجب بدبینی مردم به دین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری سه‌شنبه‌شب در کارگاه تخصصی ارتقای ائمه جماعت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا است افزود: امنیت و آسایش و همه پیشرفت‌های کشور را مرهون و مدیون خون شهدا هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیشاپیش سال جدید را تبریک گفت و اظهار داشت: عزت و شرف ایران اسلامی را مرهون خون پاک شهدا هستیم.

وی با بیان حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند «علما مرزبانان افکار و اندیشه‌های دینی و مذهبی مردم هستند» گفت: روحانیت همیشه حافظ دین و دیانت مردم بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کار اصلی روحانیت آگاهی بخشی و هدایت‌گری است و این هدایت باید هم در عرصه دینی و هم در جهت سلامت جسمی، روحی و روانی مردم باشد.

وی تصریح کرد: روحانیون به‌عنوان کسانی که تریبون در دست دارند نباید اجازه دهند خرافات وارد بحث سلامت شود و باید سبک زندگی سالم را ترویج کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از هرگونه تبلیغ و ترویج دین و سبک زندگی سالم دفاع کرده و بابت این کار تشکر می‌کند ولی درخواست ما از شما ائمه جماعات این است که ضمن تأکید اشاعه احادیث بسیار متقن و آیات روشن و صریح قرآن در مورد سبک زندگی و بحث سلامت جلوی اشاعه هرگونه خرافات در قالب اسلام را بگیرید.

کشمیری بیان کرد: سوء استفاده از اسلام به‌ویژه در حوزه سلامت موجب بدبینی مردم به دین می‌شود و وظیفه شما عزیزان روحانی روشنگری و ترویج صحیح سبک زندگی سالم در بین مردم است.

وی بابیان اینکه پرداختن به امر نماز یکی از کارهای مهم فرهنگی در دانشگاه‌هاست افزود: مهم‌ترین ویژگی و اهمیت جایگاه عالمان دینی از نگاه امام کاظم (ع) در جامعه برطرف کردن شک و تردید است که تنها با رفتار و گفتار عالمان و متولیان دینی امکان‌پذیر است.

کد مطلب 4251533

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