مجتبی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار مصدومیت های ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال در استان مرکزی، اظهار داشت: تا ساعت ۹صبح امروز(چهارشنبه) تعداد مصدومینی که در مراکز درمانی استان مورد مداوا قرا گرفته اند، جمعا یکصد و یازده مورد بوده است.

سخنگو و مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی افزود: از این تعداد مجروحان ۵۹ مورد مربوط به شهر اراک و ۵۲ مورد نیز مربوط به سایر شهرستان های استان است.

وی خاطرنشان ساخت: در خمین ۱۵مصدوم، ساوه و زرندیه ۱۵ مصدوم، محلات ۹ مصدوم، خنداب شش مصدوم، شازند شش مصدوم و تفرش یک مصدوم به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

سخنگو و مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه هیچ موردی از تلفات و یا قطع عضو ثبت نشده و بیشترین نوع جراحات حوادث چهاشنبه سوری در استان مرکزی، سوختگی و تروما بوده است.

فراهانی ادامه داد: از یکصد و یازده مصدوم ذکر شده، پنج نفر مورد برای اطمینان از روند درمان در مراکز درمانی استان مرکزی بستری شده اند و مابقی نیز به صورت سرپایی مداوا و مرخص شده اند.