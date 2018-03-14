درخواست ۵۰ نماینده مجلس از قوه قضائیه

امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نتایج ۳۶ پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: بیش از ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواسته اند تا هرچه سریعتر نسبت به این پرونده ها که مردم و ایثارگران منتظر نتیجه برخورد با متخلفان هستند، اعلام نظر کند.

نماینده مردم همدان و فامنین درباره آخرین اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص از بنیاد شهید وامور ایثارگران که ۱۸ ماه است برای تعیین تکلیف در اختیار قوه قضائیه است، تصریح کرد: نمایندگان از جعفری دولت آبادی دادستان تهران درخواست کرده اند در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که بیش از ۱۸ ماه از زمان ارجاع آن به دادستانی جهت بررسی قضایی گذشته، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی با اشاره به اینکه در تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری در امر مقابله با فساد، ۳۶ پرونده مربوط به تخلفات از بنیاد شهید و امور ایثارگران به دادستانی ارسال شده است، تاکید کرد: بخش مهمی از گزارش تفحص در مجلس قرائت شده است و رئیس مجلس هم به آن ورود کرده است و درباره آن به آیت الله آملی لاریجانی نامه نوشته‌ و درخواست رسیدگی سریعتر آن را ارائه کرده است.

خجسته با بیان اینکه طبق مستندات متقن بخشی از بیت المال برگشته است و اسناد آن را به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد، گفت: ازنتایج این پرونده می توان به برگرداندن هتل سفیدکنار و برگرداندن ۵۰۰ میلیارد تومان صرافی بانک دی که به دبی رفته بود و همچنین برگرداندن صدها میلیارد تومان از تسهیلات سوخت شده بانک دی اشاره کرد، اما در حال حاضر ۳۶ پرونده دیگرهم در قوه قضاییه موجود است که باید هر چه زودتر به نتیجه برسد.