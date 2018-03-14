هیچ طیف و جریانی با اصل فضای مجازی مخالف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری امروز در نطق پیش از دستور با اشاره به مسئله فقر در کشور اظهار داشت: هیچ کس منکر خدمات بی بدیل انقلاب اسلامی به فقیران و اقشار محروم نیست. این انقلاب، توده های مردم را از حاشیه به متن آورد و به آنان هویت و حیاتی مجدد بخشید و آنان را در بهره گیری از نعمت های مادی و معنوی، ‌ سهیم اغنیا و مرفهان ساخت؛ به نحوی که پس از انقلاب، روستاها و شهرهای کوچک از همان امکاناتی برخوردار شدند که شهرهای بزرگ برخوردار بودند.

وی افزود: با کمال تأسف واقعیاتی چند از جمله خشکسالی های پی در پی، عدم توزیع عادلانه ثروت ها و چپاول دسترنج های روستاییان توسط واسطه ها، ‌ موجب افزایش محرومیت ها و فقر بخش های عظیمی از جامعه به خصوص روستاییان و مهاجرت ناخواسته آنان به شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری و پیدایش مشکلات متعددی مانند حاشیه نشینی شده است.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: متأسفانه مشکلات و گرفتاری های این قشر، مورد توجه مسئولان و مدیران قرار نمی گیرد و این در حالی است که هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم انقلاب همواره بر اولویت دادن به مشکلات این قشر تاکید کرده اند.

وی ادامه داد: با همه تاکیدات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی به وضعیت محرومان، این شایسته نظام ما نیست که امروزه بشنویم بیش از ده میلیون نفر در کشور ما زیر خط فقر زندگی می کنند یا اینکه اعلام شود جمعیت حاشیه نشین ما ۱۱ میلیون نفر است یا اینکه گفته شود، ۸۰ درصد حقوق بگیران، زیر خط فقر هستند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: البته همه این دردها و مشکلات قابل حل است، ‌ مشروط به اینکه برخی مسئولین و مدیران پرحرف و کم کار، به خود بیایند و فرامین حکیمانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب را به کار ببندند و با نظریه پردازی های غیر محققانه و مسائل حاشیه ای و اختلاف برانگیز، وقت مردم را نگیرند، آب در آسیاب دشمن نریزند و ناکارآمدی و کارنابلدی خود را نپوشانند و به جای آنکه پاسخگو باشند، در نقش اپوزیسیون بازی نکنند.

وی در ادامه با اشاره به مسئله فضای مجازی اظهار داشت: با کمال تاسف و درد، در این مسأله هم شاهدیم برخی مسئولان به جای آنکه مشکلات این عرصه را حل کنند، سیاسی کار می کنند و ناجوانمردانه به گونه ای سخن می گویند که گویی یک طیف، ‌ دشمن قسم خورده فضای مجازی و طیف دیگر طرفدار پر و پا قرص آن هستند؛ گویی این جمع، ‌خواستار ارتباط و تعامل با جهان و آن جمع، ‌ مخالف با آن است.

حجت الاسلام کلانتری افزود: امروز در کشور ما هیچ طیف و هیچ جریانی با اصل فضای مجازی و با فرصت ها و با خدمات فراوان آن مخالف نیست و هیچ حزب و گروهی، خواهان تعطیلی آن و قطع رابطه اطلاعاتی با جهان نیست چون این کار، شدنی و معقول نیست.

وی افزود : امروز اجماع همه دلسوزان جامعه و خواسته به حق همه یاوران حقیقی انقلاب، نه تعطیلی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بلکه مدیریت، ساماندهی و بومی سازی آن است و کسانی که با این حقیقت روشن مخالفت می کنند یا با کارشکنی، مانع اجرای آن می شوند، غافلانی منفعل و مقصر هستند.

حجت الاسلام کلانتری اضافه کرد: کشورهایی مانند سوئد، کانادا، هند، کره جنوبی و مالزی که خود را نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان می دانند، گسترده ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می کنند.

وی افزود: در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت های حکومتی فضای سایبری را دارد. طبق قانون مصوب سال ۲۰۰۹ این کشور، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم می شوند. بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به اختصار جی سی اچ کیو (GCHQ) در انگلیس قرار دارد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همه می دانند مهم ترین و اصلی ترین رسالت انقلاب اسلامی، تربیت نسل موجود و نسل های آینده بر اساس ارزش ها و تعالیم نورانی اسلام است گفت: در جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر پر برکت انقلاب، سند تربیت با پشتوانه سال ها کار کارشناسی و بر مبنای اسلام، تنظیم شد اما اکنون این سوال مهم مطرح است چرا وقتی هیئت دولت در شهریور سال ۹۵ اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب می کند و در کمتر از ۴ ماه دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و در دی ماه همان سال رونمایی می شود اما سند تحول بنیادین که در آذر ماه سال ۹۰ تصویب و ابلاغ شده تاکنون اثری از اجرای آن مشاهده نمی شود. آیا زمان آن نرسیده که نهادهای مسئول به خصوص شورای انقلاب فرهنگی، در این مورد به وظیفه قانونی خود عمل کنند؟