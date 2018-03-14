بررسی و بازخوانی سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین جلسه کمیته دائمی(شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به ریاست سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری و با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و اعضاء کمیته دائمی پدافند غیرعامل با عنوان بررسی و بازخوانی سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل برای ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفتر رئیس ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد.



در ابتدای این جلسه از سوی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گزارش‌هایی از رزمایش پدافند زیستی در فرودگاه امام خمینی و دستاوردهای این رزمایش، همایش پدافند غیر عامل در حوزه بانکی و بررسی نتایج برگزاری، همچنین اجرای رزمایش طرح پدافند غیر عامل سرزمینی جزیره خارک همراه با رزمایش تخلیه جمعیت در شرایط حادثه نفتی با ارائه دستاورد های آن ارائه شد.



در ادامه از سوی اعضاء، سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل برای ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت.