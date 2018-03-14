توقیف ۱۴ تن لوازم آتش بازی توسط ماموران گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک شهید رجایی بندر عباس در اقدامی با رصد اطلاعات محموله ها یک کانتینر لوازم آتش بازی از نوع فشفشه آبشاری را توقیف کردند که بررسی جزئیات این محموله نشان می داد جزئیات و مشخصات کالای اظهاری با کالای محتوی کانتینر تفاوت داشت .

️بنابراین گزارش ؛ واردات لوازم آتش بازی و انواع فشفشه مشمول اخذ مجوز وزارت دفاع است اما اظهار کننده کالا سعی داشت در تشریح جزئیات محموله با اعلام اینکه این کالا از خانواده لوازم آتش بازی و فشفشه نیست و صرفا مخصوص استفاده در جشن تولد است اقدام به دور زدن قانون نماید که با هوشیاری ماموران گمرک و رصد اطلاعات محموله از مبدا با کمک مانیفست الکترونیکی و سامانه جامع گمرکی این محموله شناسایی و توقیف شد .

️در بررسی جزئیات بیشتر صاحب کارت بازرگانی به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ماموران گمرک بر اساس اطلاعات مندرج در شناسنامه الکترونیکی متوجه شدند که نوع کارت بازرگانی اظهار کننده کالا نیز اجاره ای بوده و با وجود این اطلاعات ظن ماموران گمرک به تخلف اظهار کننده تشدید و با توجه به اظهار خلاف این محموله توقیف گردید .

️این محموله شامل ۱۱۷ هزار عدد انواع فشفشه آبشاری با ترکیبات نیتروگلیسیرین است که وزن هر فشفشه به حدود ۱۲۰گرم می رسد .