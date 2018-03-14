به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان البرز که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، ضمن تقدیر از مدیران دستگاه‌های امدادی که چهارشنبه‌ای ایمنی در استان رقم زدیم، اظهار کرد: خوشبختانه شهروندان همکاری خوبی داشتند.

وی با اشاره به اینکه سال جاری سالی پر از بحران بود، تأکید کرد: مدیران استان سربلند بیرون آمدند و به دلیل همکاری و هم‌افزایی مناسب مدیران البرزی مشکل خاصی نداشتیم.

مهرور بابیان اینکه ۳۵ جلسه مدیریت بحران در شهرداری‌های استان البرز برگزارشده است، اظهار کرد: سال جاری به دلیل انتخابات شوراها و شهرداران تعداد کمی جلسات مدیریت بحران در شهرداری‌ها برگزارشده است.

شورای مدیریت بحران البرز در سال جاری ۳۰۰ مصوبه داشت

وی از برگزاری ۱۰ جلسه مدیریت بحران در استانداری البرز خبر داد و گفت: اقدامات خوبی انجام‌شده و مدیران توجه ویژه‌ای به این جلسات داشته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در ادامه اجرای مانور زلزله در ادارات و مدارس استان البرز را مهم اعلام کرد و گفت: برگزاری این مانورها موجب برخورد مناسب و به‌موقع با این حوادث می‌شود.

وی از برگزاری ۴۵ جلسه کارگروه تخصصی استان اعم از کارگروه‌های تخصصی سیل، امنیت و انتظامات، بهداشت و درمان، مخاطرات زیست‌محیطی و غیره طی سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این جلسات ۳۰۰ مصوبه به همراه داشته‌اند.

آماده‌باش دستگاه‌های خدمات رسان البرز در نوروز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بابیان اینکه تیم ستاد بحران استانداری البرز در ایام نوروزی فعال است، گفت: اجرای این طرح طی ۲۵ روز انجام می‌شود. شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها لیست کارکنانی که در این ایام نوبت هستند را به استانداری اعلام کنند.

وی بابیان اینکه شهرداری‌ها نسبت به تشکیل ستاد بحران طی سال آینده بیش‌ازپیش اقدام کنند، تصریح کرد: دستگاه‌های امدادرسان و خدمات رسان در ایام نوروز در آماده‌باش کامل هستند.

مهرور بر لزوم تجهیز راهدارخانه‌ها، جایگاه‌های هلال‌احمر و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان تأکید کرد و گفت: گروه‌های اطفاء حریق در محیط‌زیست آماده باشند تا در صورت لزوم به‌موقع وارد عمل شوند.