نظارت بر محورهای قم توسط ۱۵ خودور گشت نامحسوس

سرهنگ مختار پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح نوروزی پلیس راه برای ایجاد نظم و امنیت در عبور و مرور زائران و مسافران نوروزی، اظهار کرد: طرح نوروزی پلیس راهور استان قم از تاریخ ۲۴ اسفندماه همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود و تا تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه سال ۹۷ ادامه خواهد داشت.

وی از آماده باش و حضور دو سوم نیروهای پلیس راه در این ایام خبر داد و گفت: نیروهای پلیس به صورت ۲۴ ساعته در محورهای استان قم حضور خواهند داشت.

آن طور که سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم گفته است اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و همین‌طور استانداری هم در برقراری امنیت راه‌ها در ایام نوروز دخیل هستند.

وی از کنترل پلیس به وسیله گشت نامحسوس هم خبر داد و گفت: بیش از ۱۵ دستگاه گشت نامحسوس از امکانات پلیس و اداره کل راهداری در این ایام در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند.

پناهی به فعالیت دوربین‌ها در ثبت و نظارت بر تخلف‌های رانندگان هم اشاره کرد و تأکید کرد: دوربین‌های نظارتی استان روزانه به صورت میانگین هزار تخلف ثبت می‌کنند.

وی تأثیر نیروی انسانی در بسیاری از تصادفات را بسیار مهم برشمرد و افزود: بیش از ۷۰ درصد تصادفات در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها و در اثر خستگی و خواب آلودگی اتفاق می‌افتد.

کاهش ۲۵ درصدی تلفات جاده‌ای در قم

به گفته سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم در ۱۱ ماه گذشته ۴۹ نفر معادل ۲۵ درصد در تصادفات رانندگی کاهش کشته داشتیم و بیشتر تصادفات در این زمان یعنی ۵۱ درصد خروج از جاده بوده است که بیشتر آن در نتیجه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

وی به رانندگان توصیه کرد که حتماً نکات و قوانین رانندگی را مد نظر داشته باشند، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و سرنشینان سعی کنند حواس رانندگان را پرت نکنند و همه سرنشینان جلو و عقب خودرو کمربندهای خود را در حال بسته قرار دهند.

پناهی از عزم پلیس برای برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تأکید کرد: سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ، استفاده از تلفن همراه، حرکت در حاشیه راه‌ها و عدم رعایت فاصله طولی از جمله تخلفاتی است که بیشترین خطرات و تصادفات را ایجاد کرده و به صورت جدی توسط پلیس رصد می‌شود.