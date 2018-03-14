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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

در چین؛

عینک های هوش مصنوعی مچ جنایتکاران را می گیرد

عینک های هوش مصنوعی مچ جنایتکاران را می گیرد

پلیس پکن در حال استفاده آزمایشی از عینک های هوش مصنوعی تازه ای است که از فناوری شناسایی چهره و پلاک اتومبیل برای مقابله با جنایتکاران برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، پلیس چین قصد دارد از این عینک ها در بزرگراه های این کشور برای شناسایی سریع هویت افراد و کنترل وضعیت مالکیت خودروهای آنها استفاده کند.

عینک های هوش مصنوعی یادشده به سرعت به پایگاه داده بزرگی که اطلاعات مجرمان در آنها ثبت شده متصل می شوند و اگر فرد متوقف شده در بزرگراه متخلف باشد، به سرعت علامت هشداری بر روی شیشه عینک هوشمند برای اطلاع پلیس نمایش داده می شود و زمینه برای اقدامات دیگر فراهم می شود.

عینک های یادشده از فناوری واقعیت افزوده ابداع شده توسط شرکت LLVision استفاده می کنند. چین در سال های اخیر استفاده از فناوری های گوناگون برای ارتقای امنیت در این کشور را فزونی بخشیده و رسما اعلام کرده قصد دارد از سه فناوری هوش مصنوعی، تشخیص چهره و داده بزرگ یا Big data به همین منظور بهره بگیرد.

از سال ۲۰۱۷ دولت چین از فناوری اسکن و تشخیص چهره برای ثبت هویت افراد در اماکن شلوغ برای مقابله با دزدی های گسترده و شناسایی باندهای تبهکار بهره می گیرد.

کد مطلب 4251555

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