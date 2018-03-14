برپایی نشست «استیتمنت، چیستی و کارکردها» در نگارخانه لاله

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منتقدان هنرهای تجسمی ایران به دنبال انتشار ویژه‌نامه‌ «گزاره‌ هنرمند»، نشست تخصصی «استیتمنت، چیستی و کارکردها» را با حضور زروان روح‌بخشان، مهدی خانکه و کیوان خلیل نژاد برگزار می کند. در این نشست کارکرد بیانیه های هنری به عنوان یکی از ملزومات هنر معاصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در توصیف دلیل برپایی این نشست آمده است: هنر معاصر استقبال پرشوری از استیتمنت نویسی دارد به طوری که از لحاظ سازمانی، وجود متنی مشخص و بیانگر در اغلب نمای های هنری از گالری تا جشنواره ها درخواست می شود. نوشتن استیتمنت اگرچه طی دهه‌های گذشته رشدی فزاینده را تجربه کرده و امروزه به امری واجب تبدیل شده است اما هنوز هم آن جا که نه از نیاز و اختیار، بلکه از اجبار باشد برای هنرمندان بخشی دشوار و ناخوشایند از روند ارایه آثار تلقی می شود.

علاقه مندان به حضور در این نشست می توانند ساعت ۱۶:۳۰ چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ به نگارخانه لاله واقع در خیابان فاطمی، جنب هتل لاله مراجعه کنند.