احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته به رغم تمام آموزش‌هایی که در راستای پیشگیری از حوادث چهارشنبه‌سوری در استان یزد توسط رسانه‌ها و سایر گروه‌ها انجام شد، شاهد افزایش حوادث در استان یزد بودیم.

وی بیان کرد: به‌رغم اینکه میزان حوادث در سطح کشور از کاهش ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، متاسفانه در استان یزد شاهد افزایش حوادث نسبت به سال گذشته بوده‌ایم به نحوی که تاکنون ۵۲ مصدوم در اورژانس بیمارستان‌ها و اورژانس ۱۱۵ خدمات درمانی دریافت کرده اند.

دهقان یادآور شد: میانگین سنی حادثه‌دیدگان حوادث چهارشنبه‌سوری در یزد، بین ۱۰ تا ۲۰ سال است.

وی، اغلب مصدومیت‌ها را شامل سوختگی‌های درجه یک و دو، آسیب اندام فوقانی مثل سر و دست دانست.

رئیس اورژانس استان یزد خاطرنشان کرد: یک مورد قطع انگشت در شهرستان ابرکوه و یک قطع دست نیز در مهریز گزارش شده است.

وی از مردم خواست: در روزهای پایانی سال با درایت و حوصله و صبوری امور خود را به انجام برسانند تا شاهد بروز حادثه‌ای در این ایام نباشیم.