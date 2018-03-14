کارکنان زن جهاد کشاورزی سمنان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم ویژه روز زن در جهاد کشاورزی استان سمنان، بابیان اینکه مراسم تقدیر از کارکنان زن این اداره کل، باهدف تقدیر از مشارکت‌های بانوان در پیشبرد اهداف عالیه جهاد کشاورزی برگزارشده است، تأکید داشت: در این مراسم کارکنان زن شاغل در نهادهای ذی‌ربط جهاد کشاورزی مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی در ادامه ضمن تشریح اهمیت حضور زنان در جامعه، افزود: زنان نقش مؤثری در تحرک و پویایی جامعه داشته و توانسته‌اند همواره از عهده مسئولیت‌های خطیری در جامعه برآیند، از سوی دیگر باید گفت صیانت از بنیان خانواده یکی از مهم‌ترین وظایف زنان در جامعه اسلامی است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران و از ابتدای انقلاب شاهد حضور مؤثر زنان در همه عرصه‌ها بوده‌ایم و لذا این مهم نشان از ظرفیت و پتانسیل بالای زنان است که با حضور خود در همه عرصه‌های مختلف اجتماع توانستند به موفقیت برسند.

ضرورت ترویج سبک زندگی حضرت زهرا(س)

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: عزت طلبی و عروج معنوی، ساده‌زیستی و دوری از تجمل‌گرایی برخی از ویژگی‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) محسوب می‌شود لذا می‌بایست در راستای ترویج سبک زندگی آن حضرت در جامعه بکوشیم.

حجت‌الاسلام غلامرضا میرزائیان بیان کرد: تربیت فرزندان نمونه، دلسوزی، مهربانی نسبت به خانواده، وفاداری و امانت‌داری و ایثار و فداکاری درراه خدا از دیگر ویژگی‌ها برجسته حضرت زهرا(س) بزرگوار بود که در زندگی پر از برکت خود آن‌ها را پیاده می‌کرد.

وی افزود: مؤمنان باید تلاش کنند تا این سبک زندگی و شیوه رفتاری را در زندگی و رفتار روزمره خود الگو قرار داده و پیاده کنند تا موردپسند فاطمه زهرا (س) قرار گیرد.