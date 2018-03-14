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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

مربی تیم الیش بانوان:

فضای کنونی به نفع کشتی نیست و باید آرام شود

فضای کنونی به نفع کشتی نیست و باید آرام شود

مربی تیم آلیش بانوان گفت: فضای کنونی به نفع کشتی نیست و متولیان امر باید با کمک پیشکسوتان این رشته فکری به حال مدیریت کشتی بکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فراست مبتدی» با توجه به رویدادهای پیش روی کشتی به ویژه بازیهای آسیایی اظهار داشت: در کشتی توقف معنا ندارد، این رشته ، ورزش اول ایران است و هر گونه وقفه ضرر جبران ناپذیری به این رشته وارد می کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رویداد بزرگ و مهمی چون بازیهای آسیایی را پیش رو داریم مسئولان هرچه زودتر باید فضای متشنج کشتی را به آرامش برسانند تا بتوانیم جایگاه خود را حفظ کنیم.

مربی بین المللی کشتی آلیش با بیان اینکه مدیریت کشتی کار بسیار سختی است، افزود: رسول خادم مدیر و مربی بسیار خوبی است و تا امروز توانسته امور کشتی را به خوبی اداره کند، اما این فضا در شرایط کنونی به هیچ عنوان به نفع کشتی نیست. اگر مسائلی وجود دارد باید هرچه زودتر رفع شود، چرا که این مشکلات می تواند در حوزه فنی نیز به کشتی ایران لطمه وارد کند.

فراست در پایان اظهار داشت: شاید برای رفع مشکلات زمان بیشتری لازم باشد، بنابراین  به اعتقاد من شرایط کنونی باید مدیریت شود تا با درایت مسئولان و فدراسیون شاهد بازگشت آرامش به ورزش اول کشور باشیم.

کد مطلب 4251567

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