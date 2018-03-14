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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۸

کمالی در گفتگو با مهر:

دولت بودجه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی خانه احزاب را پرداخت نکرد

دولت بودجه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی خانه احزاب را پرداخت نکرد

رئیس خانه احزاب از پرداخت نشدن ردیف بودجه خانه احزاب خبر داد و گفت: علی رغم پیگیری های مکرر وزارت کشور و برخی نمایندگان مجلس اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

حسین کمالی رئیس خانه احزاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یارانه احزاب اظهار داشت: یارانه احزاب که از وعده های دولت در چهار ساله دوم به شمار می رود، تاکنون پرداخت نشده است.

وی افزود: بر اساس وعده های دولت در دوران انتخابات مقرر شد تا مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به عنوان کمک به احزاب و توسعه سیاسی کشور در اختیار وزارت کشور قرار داده شود که متاسفانه بعد انتخابات به فراموشی سپرده شد.

رئیس خانه احزاب ایران تاکید کرد: جدای از این مبلغ، ۴میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم بر اساس قانون بودجه که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، باید در ردیف بودجه وزارت کشور قرار می گرفت و از آن طریق به خانه احزاب تخصیص می یافت تا صرف امور توسعه فعالیت های سیاسی احزاب کشور شود که علی رغم پیگیری های مکرر وزارت کشور و شخص معاون سیاسی و مدیرکل سیاسی وزارت متبوع و همچنین نمایندگان مجلس از جمله آقایان کواکبیان، صادقی و پروانه مافی، هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

کمالی با اشاره به نقض وعده ها توسط دولت و تاثیر آن بر روابط احزاب و دولت گفت: این رفتارها موجب دلسردی احزاب از دولت دوازدهم خواهد شد و حتما تاثیر منفی بر روابط و نوع نگاه احزاب به عملکرد سیاسی دولت خواهد گذاشت.

دبیرکل حزب اسلامی کار تصریح کرد: توصیه می کنم ظرف روزهای باقی مانده تا پایان سال، دولت نسبت به تخصیص بودجه مصوب قانونی اقدام کند تا احزاب با دریافت یارانه مورد نظر، بتوانند در سال آینده گام های موثری برای اعتلای سیاسی و فعالیت های حزبی در کشور بردارند.

کد مطلب 4251576

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