پیگیری ایجاد شورای صنفی دانشجویی شهید بهشتی در سال ۹۷

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه اندازی شورای صنفی دانشجویی گفت: یکی از برنامه های معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی شورای صنفی دانشجویی است، برهمین اساس، مقدمات لازم برای راه اندازی این شورا فراهم شد.

وی ادامه داد: از تمام دانشجویان حائز شرایط (طبق آیین نامه شورای صنفی) درخواست شد تا برای همکاری در کمیته اجرایی برگزاری انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند، چرا که طبق آیین نامه باید تمام فعالیت های مربوط به راه اندازی شورای صنفی توسط خود دانشجویان انجام شده و معاونت دانشجویی فقط نقش نظارتی داشته باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: متاسفانه تعداد دانشجویان برای همکاری در کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی به حد نصاب نرسید و مقرر شد تا بعد از تعطیلات نوروزی ۹۷ دوباره از دانشجویان درخواست شود تا برای همکاری با کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی آمادگی خود را اعلام کنند تا روند شکل گیری شورای صنفی دانشجویی انجام شود.