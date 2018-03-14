به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودباری صبح چهارشنبه در کمیته ویژه نظارت بر عملکرد مجتمع های بین راهی در ارائه خدمات نوروزی به مسافران نوروزی اظهار داشت: با توجه به مقوله مشتری مداری و نظر به اینکه در هر سفر لزوم توقف و استراحت لازم است بهترین کار این است که با بازسازی و توجه به زیباسازی، تکمیل و در صورت نیاز بازسازی اماکن، جذب بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به تعدد مجتمع های موجود در محورهای مختلف چنانچه رعایت موارد مورد توجه مسافران در هر مجتمعی نشود ناچار پس از اخطار با تشکیل کمیسیون ماده ۲۲ نسبت به بستن جاده و نصب پرده اقدام به تعطیلی خواهد شد.

رودباری ادامه داد: همچنین با توجه به عدم وجود بخشنامه خاص مبنی بر تعیین فاصله مجتمع ها، این اداره کل سعی داشته در ارائه مجوزها رعایت اصول را انجام دهد تا به لحاظ اقتصادی مجتمع داران متضرر نشوند.

مدیرکل راهداری استان همدان با تأکید بر اینکه عمده مشکل از دیدگاه مسئولان استان تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های مجتمع های بین راهی است، تصریح کرد: با توجه به ضرورت رعایت اصول و موازین بهداشتی و مذهبی چنانچه مجتمع های خدماتی نسبت به اصلاح موارد تذکر داده شده اقدام نکنند اداره کل نسبت به ارائه مجوز قبل و پس از مجتمع با فاصله کم اقدام خواهد کرد.

محمد رودباری با اشاره به اینکه مجتمع های ما باید نمونه باشند، یادآور شد: هم اکنون وضعیت استان همدان از نظر تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی نسبت به کشور مناسب و مطلوب است.

تأکید بر ایجاد رمپ ویژه توانیابان، اتاق مادر و کودک، رعایت موارد بهداشتی، بررسی موارد حقوقی در زمینه تغییر کاربری، نقل و انتقال و تمدید پروانه بهره برداری از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

گفتنی است، در استان همدان ۲۷ مجتمع خدماتی رفاهی مشغول به فعالیت هستند.

