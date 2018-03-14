وضعیت مبهم یکی از سرنشینان سقوط هواپیمای ترکیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر هویت ۱۰ نفر از جانباختگان هواپیمای سقوط کرده ترکیه مشخص شده است و هنوز وضعیت یکی از سرنشینان هواپیمای ترکیه ای مشخص نشده است.

پس از سقوط هواپیما در روز یک شنبه ۲۰ اسفند ماه عملیات جستجو و انتقال اجساد آغاز شد که در روز ۲۱ اسفند ماه کاور۱۱ جسد تحویل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری شد.

طی اعلام پزشکی قانونی، پس از انجام ۲۴ ساعت آزمایش و نمونه برداری و انجام معاینات اولیه هویت ۱۰ نفر از اجساد مشخص شد که کاور انتقالی یازدهمین جسد حاوی بقای اجساد دیگر بوده است.

در حال حاضر وضعیت تنها سرنشین باقی مانده این هواپیما مشخص نشده است.

در حال حاضر ۱۰ جسد تحویل نماینده سفارت ترکیه در تهران شده است.

طی اعلام منابع ترکیه هواپیمای ترکیه ای سقوط کرده در چهارمحال و بختیاری ۱۱ سرنشین داشته است.