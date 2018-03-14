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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۵۴

رئیس هیات کشتی استان تهران:

یک‌ماه دیگر به احترام رسول خادم صبر می‌کنیم!

یک‌ماه دیگر به احترام رسول خادم صبر می‌کنیم!

رئیس هیات کشتی استان تهران مدعی شد پس از مخالفت با استعفای رسول خادم، یک‌ماه دیگر برای تعیین تکلیف وضعیت مدیریت فدراسیون صبر می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عزیزی درباره برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی اظهار داشت: متاسفانه رسول خادم پس از انتقادات خود مجموعه را ترک کرد و پاسخ به شبهات مطرح شده توسط محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان را نشنید.

وی گفت: در مجمع دوشنبه به این نتیجه رسیدیم که به احترام این تصمیم، یکماه برای برون رفت از وضعیت کنونی فرصت بگیریم تا شاید با رایزنی این مسئله حل شود.باید در این خصوص همفکری شود تا ورزش اول کشور با ثبات بیشتری کار را ادامه دهد.

رئیس هیات کشتی استان تهران در پایان با اشاره به این نکته که اساسنامه مجمع این اجازه را نمی دهد تا در حال حاضر فردی دیگر در مسند ریاست فدراسیون بنشیند خاطرنشان کرد: تا روز ۲۱ فروردین مهلت داریم و پس از آن طبق فرآیند معمول برای ریاست فدراسیون عمل خواهیم کرد.

کد مطلب 4251588

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