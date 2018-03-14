پیام وزیر کشور به مناسبت روز «شهید»

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور پیامی به مناسبت ۲۲ اسفند؛ روز شهید، مقام شهدا را گرامی داشت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

سلام و درود خدا بر شهیدان راه حق ، راه آزادی و عدالت . شهیدانی که با نثار تمام هستی خویش در رگ های خشکیده انسانیت ، جامعه بشری را جانی تازه بخشیدند . شهیدانی که نهال انقلاب اسلامی ایران را بارور کرده و هشت سال جنگ تحمیلی نابرابر را با پیروزی پشت سر گذراندند و میدان مقاومت را در سراسر جهان احیاء کردند.

در آستانه ۲۲ اسفند « روز شهید » ضمن ارج نهادن به مقام والای شهیدان همیشه جاوید ، اذعان می داریم امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر تشنه معارف مکتب سرخ شهیدان است.

مکتب سراسر رویش، نوید بخش رهایی انسان از قید ظلم و استعمار، به ارمغان آورنده عدالت و آزادی و جریان بخش مهربانی و تعالی فرهنگ و تمدن!

ایثار اجتماعی که از چنین مکتبی نشات می گیرد یکی از نیازهای مهم جامعه بشری است که با حضور در لایه های مختلف اجتماعی بسترهای نهادینه شدن فرهنگ فداکاری، گذشت، ترجیح منافع دیگران برخو ، دگر دوستی و دگر خواهی را فراهم نماید و مسیر عزت و سرافرازی ایران اسلامی را در تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی همانند عرصه های مقاومت فراهم کند.

ان شاءالله

عبدالرضا رحمانی فضلی

