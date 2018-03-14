آمار مصدومان چهارشنبه سوری در گلستان به ۵۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمال غریبی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار مربوط به مصدومان چهارشنبه سوری در گلستان اظهار کرد: تعداد کل مصدومین چهارشنبه آخر سال دراستان گلستان به ۵۰ نفر رسید که ۱۱ نفر از این تعداد بانوان هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین امار مجروحان مربوط به شهر گرگان بوده، افزود: ۲۲ مورد مراجعه حضوری به مراکز درمانی داشتند و سه مورد هم از طریق اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

کمال غریبی ادامه داد: بعد از گرگان، گنبدکاووس با ۱۴ مصدوم بیشترین مصدومان را به خود اختصاص داده است و شهرهای آزادشهر، کردکوی، خان ببین و علی آباد در مجموع هشت مصدوم داشتند.

وی افزود: بیشترین تعداد مصدومان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال بودند و بیشترین آسیب مربوط به خراشیدگی و سوختگی اندام هایی مانند دست و پا بود.

کمال غریبی گفت: در سال گذشته ۳۸ نفر در استان گلستان مصدوم شدند که از این آمار ۲۵ نفر دچار سوختگی بودند، اما در سال جاری با توجه به افزایش مصدومان تعداد افرادی که دچار سوختگی شدند تغییری نکرد و همان ۲۵ نفر بود و مابقی مصدومیت ها مربوط به خراشیدگی دست و پا در حین پریدن از روی آتش بوده است.