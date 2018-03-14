برخورد جدی با گرانفروشی در دشتستان/ ۲۱ هزار مورد بازرسی انجام شد

شهسوار قایدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۱۱ ماهه سال ۹۶، بیش از ۲۱ هزار مورد بازرسی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و پیگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی در سطح شهرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: این بازرسی‌ها به دنبال برنامه های روزانه بازرسی و طرح‌های نظارتی نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس و.... انجام شده و در مجموع، طی آن ۸۰۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۲۱ مورد گشت مشترک بازرسی با سایر دستگاه های مرتبط فرمانداری، بهداشت، تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و ... انجام شده است.

قائدی اضافه کرد: بیشترین تخلف پرونده‌های متشکله در مورد عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و تقلب بوده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان دشتستان یادآور شد: شهروندان عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن گویای سامانه ۱۲۴ ستاد خبری این اداره اعلام کنند.