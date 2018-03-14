محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳۰ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات و یک عملیات احتیاط حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۵۵۷ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳۵ مورد منجر به عملیات شده، ۳۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۴۳۱ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳۰ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در بلوار الغدیر، حریق انباری در میدان فلسطین، حریق خودرو در سیلو، ۳ مورد حریق مخروبه در خیابان باباطاهر، مهدیه و خیابان شادی، ۵ مورد حریق لاستیک در خیابان اکباتان، حصار علی آباد، اسلامسهر ۲ مورد و خضر، ۸ مورد حریق ضایعات در سیلو، فقیره، میرزاده عشقی، خیابان اکباتان، شهرک فرهنگیان، جاده تهران، آقاجانی بیگ و خیابان طالقانی، حریق درختان در شهرک مدرس، ۶ مورد حریق سطل زباله در کوچه قصابان، دیزج، شهید زمانی، خضر، بلوار آزادگان و بلوار سید جمال الدین اسدآبادی و ۴ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهیدر شهرک مدنی، تپه حاج عنایت، حصار حاج شمسعلی و شهرک مدرس بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در میدان رسالت، عملیات امداد و نجات در حادثه نشت گاز خودرو در بلوار الغدیر، عملیات امداد و نجات در حادثه انفجار اکلیل سرنج در خضر و مهار حیوانات در متخصصین توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان با بیان اینکه تنها عملیات احتیاط حریق نیز به دلیل بصدا درآمدن آژیر سیستم اعلام حریق بانک بوده است، گفت: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.