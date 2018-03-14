به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به اهمیت حضور و نقش بانوان فناور و خلاق در جامعه علمی و فناوری کشور و ضرورت بسترسازی توسعه و تعمیق نقش آنها در اقتصاد دانش بنیان و با توجه به اختیارات و ظرفیت های دو معاونت «علمی و فناوری» و «امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری با هدف هم افزایی و استفاده از فرصت های موجود و بالقوه در دو معاونت مذکور، تفاهم نامه همکاری بین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شد.

اهداف تعیین شده برای این تفاهم نامه شامل «شناسایی و معرفی بانوان خلاق و نمونه کشور به خصوص همسران و مادران خلاق، با هدف تحکیم بنیان خانواده»، «کمک به توان افزیی بانوان فناور و خلاق برای به ثمر رسیدن طرح ها و ایده های ارزشمند، به خصوص بانوان سرپرست خانوار»، «کمک به توسعه اشتغال بانوان خلاق در شرکت های دانش بنیان و خلاق به خصوص بانوان سرپرست خانوار» و «همکاری در شناسایی و افزایش ظرفیت مشاغل متناسب با توانایی و خصوصیت های ویژه بانوان فناور و خلاق» می شود.

«شناسایی مادران نخبه فناور و فرهیخته با هدف تحکیم خانواده»، «همکاری در توسعه کمی و کیفی پژوهش سراهای دانش آموزی دختران»، «همکاری در توانمندسازی و اشتغالزایی بانوان در مناطق محروم و روستایی از طریق توسعه کسب و کارهای خلاق» از جمله این اهداف است.

«همکاری در شناسایی و معرفی سالیانه سه بانوی دانشمند برتر ایرانی مقیم کشور با همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور معرفی نقش بانوان ایرانی در تولید علم و حمایت از توسعه کسب و کار زوج های فناور و خلاق با هدف تحکیم خانواده» و «اجرای برنامه های ترویجی به منظور تبیین نقش خانواده و بانوان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خصوص توسعه علم و فناوری و خلاقیت» از دیگر اهداف تعیین شده برای این تفاهم نامه است.

«همکاری و حمایت از ایجاد دو مرکز شتابدهنده ویژه بانوان»، «همکاری و حمایت از ایجاد کریدورهای خدمات تجاری سازی و توانمندسازی در ۴ منطقه محروم و روستایی»، «همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و شبکه بانوان خلاق و فناور»، «مشارکت در برگزاری جشنواره ملی شرکت های برتر خلاق و معرفی بانوان و مادران خلاق برتر»، «اجرای طرح شناسایی و بسترسازی استفاده از ظرفیت بانوان مقیم خارج از کشور در شرکت های دانش بنیان، شرکت های خلاق، مراکز نوآوری و شکوفایی و شتابدهنده ها» برنامه های اجرایی سال آینده این تفاهم نامه به شمار می روند.

همچنین «حمایت از ایجاد و توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی خلاق در مناطق محروم و روستایی حداقل در ۴ منطقه»، «شناسایی و حمایت از توسعه کسب و کار زوج های فناور و خلاق به ویژه در مناطق محروم و روستایی» و «همکاری در برگزاری جشنواره انتخاب کارآفرین برتر در بخش شناسایی و معرفی بانوی کارآفرین و خلاق برتر» از مهم ترین اقدامات و برنامه های اجرایی این تفاهم نامه در سال ۹۷ خواهد بود.