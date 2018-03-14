چالش های پیش روی درمان ناباروری/تاثیر داروهای بدنسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی آخوندی در آستانه برگزاری چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل، اظهارداشت: با توجه به همزمانی برگزاری کنگره با هفته سلامت و روز ملی جمعیت و روز ماما، امیدواریم بتوانیم یک کنگره بزرگ ملی تولید مثل در کشور داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه در کشور هر انجمن و دانشگاه دنبال برگزاری یک کنگره است اما با برگزاری یک کنگره جامع هم در هزینه‌ها و زمان صرفه جویی می‌شود و هم اطلاعات بهتری در اختیار همکاران قرار می گیرد.

رئیس انجمن جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران ادامه داد: گروه‌های درگیر در این کنگره شامل متخصصین جنین شناسی، متخصصین زنان، ارولوژی، ژنتیک، رشته های علوم پایه پزشکی مثل بیوشیمی، ایمونولوژی، مهندسی ژنتیک و رشته های علوم انسانی شامل رشته های حقوق و اخلاق بوده که زمینه بسیار وسیع و توسعه یافته‌تری از دیگر زمینه‌های علوم پزشکی را در بر می گیرد.

آخوندی بیان داشت: از آنجایی بحث تولید مثل علاوه بر ابعاد پزشکی و مامایی و پرستاری درگیر بسیاری از زمینه های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اخلاقی یک خانواده بوده و همه در ارتباط با بحث مسائل جمعیتی و باروری در کشور عجین است.

وی گفت: ارائه آخرین یافته و بحث‌های مربوط در زمینه تخصصی باروری و ناباروری است وهمه مباحث جنین شناسی، اورولوژی، زنان، ژنتیک و آسیب شناسی های و ارزیابی موقعیت موجود در ارائه درمان های ناباروری و درمان اهدا از موضوعاتی است که در این کنگره بحث خواهد شد و تلاش کرده‌ایم با حضور متخصصین خارجی بتوانیم از دستاوردهای و تخصص‌هایشان بهره مند شویم.

رئیس انجمن جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران اضافه کرد: این کنگره توسط انجمن جنین شناسی برگزار می‌شود و یکی ازبرترین‌ها موارد بحث در کنگره سال جاری مسئله دارو است. داروهای مرتبط با درمان ناباروری از موارد با اهمیتی است که مطرح خواهد شد.

آخوندی ادامه داد: اینکه چه داروهایی در تحریک تخمک گذاری و کنترل سیکل های باروری به کار می‌رود و چه داروهایی احیانا مردم مصرف می کنند تحت عنوان داروهای آنابولیک و داروهای بدن سازی که می تواند تاثیر بسیار منفی در بحث تولید مثل بگذارد، در این کنگره مورد بحث قرار می گیرد.

وی گفت: ما این موارد را به عنوان سرفصل سه پنل با متخصصین داروسازی با موضوعات ارزیابی داروهای موجود، تحریک این داروها بر تخمک گذاری و استفاده بی رویه داروها در بدن سازی و داروهایی که برای لاغری مورد استفاده قرار می گیرد را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

رئیس چهارمین کنگره تولید مثل افزود: در کنار کنگره هر سال یک جشنواره داریم و از پایان نامه و مقالات برتر و برگزیدگانی از متخصصین بالینی و جنین شناسی تقدیر به‌ عمل می‌آید.

آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر چالش‌هایی که در حوزه ناباروی وجود دارد، گفت: مشکلات به صورتی است که مجلس وارد شده و یک قانون جدیدی به عنوان سازماندهی اهدا را در مراکز ناباروری دنبال می‌کند.

وی افزود: با کارشناسی‌هایی که در این رابطه انجام شده نشان می دهد وزارت بهداشت در این رابطه نظارت جدی بر فعالیت مراکز درمان ناباروری نداشته و در ارتباط با بحث انجام درمان اهدا نقش خوبی را ایفا نکرده و به دلیل عدم حمایت بیمه ای در مراکز درمان ناباروری، باعث شده درمان از مراکز پیش بینی شده ناباروری خارج از مراکز و به سمت دلال ها و واسطه ها پیش رود.

رئیس چهارمین کنگره تولید مثل عنوان کرد: در شرایط حاضر کسی که ضرر می کند بیمار است، بنابراین در این رابطه مدیریت مربوط به حوزه درمان‌های ناباروری و درمان های اهدا با چالش همراه است و از مباحثی است که در کنگره امسال مورد بررسی قرار می گیرد.

آخوندی گفت: دومین مسئله ای که به‌ عنوان چالش وجود دارد موضوع بیمه‌هاست که به نوعی ساماندهی مناسبی نشده‌اند و این یکی دیگر از بحث‌های مهمی است که در این کنگره به بحث گذاشته می شود.

رئیس انجمن جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران افزود: در سال گذشته و جاری ۲۱ مرکز توسط وزارت بهداشت ساخته شده که هزینه مربوطه به ساخت وتجهیز این مراکز بسیار سنگین است ولی خود بیماران ترجیح می دهند از مراکز غیردولتی استفاده کنند چون فکر می کنند شاید خدمات بهتر و دقیق تری را می توانند دریافت کنند و طبق گزارشی که توسط وزارت بهداشت ارائه نموده ۸۲ درصد از زوجین نابارور از مراکز خصوصی استفاده می‌کنند.

آخوندی خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر این است که فقط باروری یک بیمار نابارور نیست که مشکل را حل می‌کند بلکه به سرانجام رساندن خدمات در رابطه با فرزندحاصل از این درمان حائز اهمیت بوده که بتواند نتایج مناسبی را درمان ناباروری با خود به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیار حائز اهمیت است که فرد نابارور باردارشود، گفت: در ارتباط با بحث درمان ناباروری باید توجه داشت که فرد پس از باروری شرایط خاص نیاز به مراقبت بیشتری دارد و تشخیص قبل از تولد و غربالگری های آن و نقش ماماها در این راستا بسیار مهم است. که خوشحالیم این کنگره را مشترکا با انجمن مامایی بر گزار می کنیم.

چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل ۵ تا ۷ اردیبهشت ۹۷ در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار می‌شود.