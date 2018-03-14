بودجه ۳ میلیارد دلاری روسیه برای توسعه تحقیقات بنیادی

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از کاهش سطح علمی روسیه بعد از فروپاشی شوروی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توجه بیشتری را به حوزه تحقیقات و توسعه علمی داشته است.

وی افزود: در نشست شورای علوم و آموزش روسیه در ماه فوریه، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت اکنون علوم و نوآوری از اولویت بالایی برخوردار است.

بنیانگذار پایگاه استنادی جهان اسلام تاکید کرد: نظام پژوهشی روسیه به روز نیست و به بازسازی کامل احتیاج دارد.

مهراد با بیان اینکه روسیه برای ارتقا سطح علمی راه درازی در پیش دارد، افزود: زیرساخت های علمی و نیروی انسانی بسیاری از موسسات دولتی این کشور بعد از فروپاشی شوروی آسیب فراوان دیده است.

وی گفت: کاهش بودجه های علمی و پرداخت ناچیز در خلال دهه ۱۹۹۰ میلادی باعث شد تا هزاران دانشمند روسی از فعالیت های پژوهشی دست برداشته و یا به خارج از کشور مهاجرت کنند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اضافه کرد: اکنون نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد فعالیت های علمی روسیه درحال شکوفایی است. دولت ولادیمیر پوتین در دهه گذشته به تدریج سرمایه‌گذاری ها و تخصیص بودجه های علمی را افزایش داده و در حال حاضر تقریبا یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف تحقیق و توسعه می شود.

مهراد عنوان کرد: دولت روسیه در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۷۹ میلیارد روبل برابر با ۳ میلیارد دلار برای توسعه تحقیقات بنیادی منظور کرده است که ۲۵ درصد، بیشتر از بودجه سال گذشته این کشور است.

وی افزود: تعداد مقاله علمی این کشور از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ میلادی به بیش از دو برابر رسیده و از برزیل و کره جنوبی پیشی گرفته است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس گزارش بنیاد ملی علوم آمریکا، اکنون روسیه جز ۱۰ کشور برتر تولید کننده مقالات علمی است و در جایگاهی برتر از کانادا، استرالیا و سوئیس قرار دارد.

مهراد اظهار داشت: با وجود این، فعالیت های علمی روسیه بعد از کشورهای نوظهور علمی مانند چین، هندوستان و کره جنوبی قرار دارد. تخصیص اندک بودجه در دهه های گذشته، دیوان سالاری بیش از حد دولتی و انجام با تاخیر اصلاحات در موسسات پژوهشی مانع رقابت پذیری شده است.

وی گفت: روسیه به ایده های نوین، آزمایشگاه های جدید، استعدادهای برتر و بیشتر از همه به رقابت احتیاج دارد.

بنیانگذار پایگاه استنادی جهان اسلام تاکید کرد: ولادیمیر پوتین مایل است وابستگی این کشور را به صادرات نفت و گاز کاهش دهد. اما، تلاش های صورت گرفته در فعالیت های پژوهشی به منظور تنوع بخشی به اقتصاد این کشور، از جمله سرمایه‌گذاری چند میلیارد روبلی در بخش فناوری نانو در سال ۲۰۰۷ میلادی منجر به شکوفایی اقتصادی و یا تولید فرآورده های خیلی موثر نشده است.

مهراد اضافه کرد: دولت روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی استراتژی ملی علوم را اعلام کرد و ۷ حوزه اولویت دار از جمله انرژی، بهداشت، کشاورزی و امنیت را مطرح کرد.

وی گفت: شوراهای علمی بر تخصیص بودجه و مدیریت این برنامه ها نظارت دارند و از دخالت مقامات و مدیران دولتی در این حوزه جلوگیری می شود.

چهره ماندگار علمی کشور تاکید کرد: همچنین، دولت پوتین می کوشد آکادمی ملی علوم را که بر بیش از ۷۰۰ موسسه در تمام رشته های علمی نظارت دارد، توسعه دهد.

مهراد اضافه کرد: مطالعه ای که درماه ژانویه بر روی بیش از یک چهارم موسسات وابسته به آکادمی بعمل آمد نشان داد که انتشارات، استنادهای پژوهشی، اختراعات و سایر موازین علمی این موسسات عملکرد ضعیفی دارند.

وی عنوان کرد: دولت روسیه برای تقویت تحقیقات دانشگاهی طرح های های متعددی را مطرح کرده است. به عنوان مثال، قرار گرفتن حداقل ۵ دانشگاه روسیه در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان تا سال ۲۰۲۰ میلادی از آن جمله است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: در این طرح ۲۱ دانشگاه روسیه شرکت دارند و کمک های مالی به دانشگاه هایی تعلق می گیرد که دارای نقشه راه یا طرح عمل موفق باشند.