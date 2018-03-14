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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۵۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد:

8 نفر مصدوم در شب چهارشنبه سوری هرمزگان

8 نفر مصدوم در شب چهارشنبه سوری هرمزگان

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 8 نفر در شب چهارشنبه سوری هرمزگان مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید داود حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: پیرو اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،تا ساعت هشت صبح امروز ، 8 مصدوم به دلیل حوادث چهارشنبه سوری خدمات درمانی دریافت کردند.

وی عنوان کرد: آقای 29 ساله با پارگی تاندونهای سه انگشت دست راست به دلیل انفجار منور در دست و اعزام از هرمز به بیمارستان شهید محمدی به صورت سرپایی درمان شد. همچنین یک مصدوم آقای 22 ساله در بندرعباس با سوختگی مختصر صورت، درمان و مرخص شد.

به گفته داودی، یک مورد پسر بچه ده ساله در بندرلنگه به دلیل سوختگی کف دست و درمان سرپایی. همچنین یک دختر بچه هفت ساله سوختگی  کف دست و قسمت کوچکی از شکم در قشم ، درمان سرپایی انجام شد.

حسینی افزود: آقای 26 ساله سوختگی سطحی پشت گوش داشت که در قشم سرپایی درمان شد. همچنین جوان 23 ساله سوختگی سطحی در هر دوپا توسط مواد آتش زا در قشم به صورت سرپایی درمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان پارسیان هم پسر بچه چهار ساله در اثر استفاده از ترقه دچار سوختگی سطحی  زیر زانو شد که پس از درمان سرپایی مرخص شد.

کد مطلب 4251620

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