عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ بار چند استان یمن را بمباران کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، درگیری های متعددی بین عناصر وابسته به «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن و انصارالله در استان مرزی جوف شکل گرفته است در حالی که درگیری های دیگری در استان مأرب در شمال شرقی یمن نیز ادامه دارد.

منابع آگاه در مرکز رسانه ای ارتش یمن اعلام کرد که نیروهای انصار الله به پایگاه های نظامی عناصر وابسته به هادی در منطقه «وادی ملحان» و «وقز» در شهر «مصلوب» و در منطقه «صفر حنایا» در شهر «المتون» حمله کردند.

یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن در صنعاء اعلام کرد که شمار زیادی از عناصر وابسته به هادی در این عملیات کشته شده اند.

در همین راستا جنگنده های سعودی ۱۵ بار به اطراف مناطق وقز و الساقیه در شهر مصلوب حمله کرده اند و در مقابل نیز یگان توپخانه ای انصار الله مواضع نیروهای وابسته به هادی در استان تعز در جنوب غرب یمن را هدف قرار دادند.

پایگاه خبری «مأرب پرس» گزارش داده که در طول ۲۴ ساعت گذشته جنگنده های سعودی ۵۰ بار استان های صنعاء، ذمار، تعز، البیضاء، الجوف، صعده، حجه و الحدیده را بمباران کرده است.

بر اساس این خبر یکی از حملات جنگنده های سعودی در نزدیکی فرودگاه بین المللی صنعاء رخ داده است و دست کم ۱۴ بار به مناطق الجراحی، زبید، بیت الفقیه و حیس در الحدیده بمباران شده است.

روز گذشته نیز یگان توپخانه ای ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور تجمع سعودی ها در جبهه جیزان را هدف قرار دادند که به گفته یک منبع نظامی این حمله خسارت های متعددی به سعودی ها وارد کرده است.