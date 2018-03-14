بیمه سلامت در سال ۹۷ بر اساس سقف اعتبارات هزینه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در هفتمین جلسه کمیته بیمه سلامت با رویکرد مدیریت هزینه که با حضور معاونین بهداشت، درمان و غذا و داروی وزارت بهداشت و معاونین سازمان بیمه سلامت برگزار شد، افزود: باید توجه داشت که اگر بیشتر از بودجه سازمان هزینه کنیم، تخلف محسوب می‌شود. ما برای اینکه تکلیف خود را به درستی انجام دهیم، نیاز به گایدلاین و پروتکل درمانی داریم تا براساس آن خرید راهبردی خدمات را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد باید خرید راهبردی رعایت شود. مسلما اگر منابع وجود داشت با تمام مراکز و مطب‌هایی که مورد تائید وزارت بهداشت و نظام پزشکی است، قرارداد امضاء می‌کردیم ولی با توجه به شرایط موجود، باید منابع را مدیریت کنیم یعنی از چه کسی، برای چه کسی، با چه مشخصاتی و چه قیمتی باید خرید خدمت صورت گیرد.

موهبتی به تدوین شیوه نامه اجرای پروتکل‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است که در این زمینه طی همفکری مدیران کل استانی با کارشناسان، انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها، اولویت‌ها مشخص شود تا براساس نیازهای هر استان، شیوه‌نامه اجرای پروتکل‌ها تدوین شود.

وی همچنین به موضوع استحقاق سنجی اشاره کرد و افزود: طبق قانون، متولی شیوه‌نامه استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران است. آن چیزی که ما در زمینه استحقاق سنجی به دنبال آن هستیم، الکترونیکی شدن تمام خدمات است به نحوی که بررسی اسناد و صورت حساب نیز به صورت الکترونیکی باشد. این موضوع حتی می تواند در رفع همپوشانی‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طبق قانون کلیه بخش‌های ارائه دهنده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی در تمام بخش‌های خصوصی و دولتی مکلفند در زمان دریافت خدمت ازطریق پایگاه جمعیتی بیمه شدگان که در محل سازمان بیمه سلامت ایران است، استحقاق سنجی کنند که این شیوه‌نامه باید توسط سازمان بیمه سلامت تدوین و ابلاغ ‌شود.

وی ادامه داد: آی تی ابزاری برای تغییر فضای فیزیکی و کاغذی به فضای الکترونیکی است که بزودی قواعد سازمان نیز به صورت الکترونیکی خواهد شد.