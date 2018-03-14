مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شب پرحادثه چهارشنبه آخر سال در البرز با گرفتن جان یک نوجوان و به‌جا گذاشتن ۲۰۰ مصدوم به پایان رسید، اظهار کرد: در اثر عدم رعایت نکات ایمنی، جوانان و نوجوانانی دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شدند که طعم تلخ تفریحات ناسالم را در کام جامعه ایجاد کرد.

وی افزود: متأسفانه یک نوجوان ۱۵ ساله، جان خود را به قیمت تفریح هولناک و استفاده از مواد محترقه از دست داد و ۲۰۰ نفر نیز از نواحی مختلف دچار آسیب شدند.

بابایی بابیان اینکه ۱۵۴ نفر از مجموع مصدومان شب گذشته مرد و ۴۶ نفر زن بودند، گفت: ۵۷ نفر از این افراد ناحیه چشم، ۱۲۳ نفر نیز از ناحیه سر و گردن و غیره صدمه دیدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه چهار نفر نیز در این حوادث دچار قطع انگشتان شدند، تصریح کرد: ۱۸۳ نفر از مصدومان، بعد از دریافت خدمات درمانی سرپایی از بیمارستان ترخیص شده و ۱۸ نفر بستری و در حال ادامه درمان هستند.

وی افزود: از این تعداد مصدومان، ۱۶۷ نفر در شهرستان کرج و فردیس، ۱۸ نفر در شهرستان نظرآباد، ۹ نفر در شهرستان ساوجبلاغ و ۷ نفر در شهرستان اشتهارد دچار مصدومیت شدند.