  1. استانها
  2. البرز
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پرونده چهارشنبه‌سوری در البرز با ۲۰۰ مصدوم بسته شد

پرونده چهارشنبه‌سوری در البرز با ۲۰۰ مصدوم بسته شد

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی استان البرز تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه‌سوری در استان را ۲۰۰ نفر اعلام کرد.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شب پرحادثه چهارشنبه آخر سال در البرز با گرفتن جان یک نوجوان و به‌جا گذاشتن ۲۰۰ مصدوم به پایان رسید، اظهار کرد: در اثر عدم رعایت نکات ایمنی، جوانان و نوجوانانی دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شدند که طعم تلخ تفریحات ناسالم را در کام جامعه ایجاد کرد.

وی افزود: متأسفانه یک نوجوان ۱۵ ساله، جان خود را به قیمت تفریح هولناک و استفاده از مواد محترقه از دست داد و ۲۰۰ نفر نیز از نواحی مختلف دچار آسیب شدند.

بابایی بابیان اینکه ۱۵۴ نفر از مجموع مصدومان شب گذشته مرد و ۴۶ نفر زن بودند، گفت: ۵۷ نفر از این افراد ناحیه چشم، ۱۲۳ نفر نیز از ناحیه سر و گردن و غیره صدمه دیدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه چهار نفر نیز در این حوادث دچار قطع انگشتان شدند، تصریح کرد: ۱۸۳ نفر از مصدومان، بعد از دریافت خدمات درمانی سرپایی از بیمارستان ترخیص شده و ۱۸ نفر بستری و در حال ادامه درمان هستند.

وی افزود: از این تعداد مصدومان، ۱۶۷ نفر در شهرستان کرج و فردیس، ۱۸ نفر در شهرستان نظرآباد، ۹ نفر در شهرستان ساوجبلاغ و ۷ نفر در شهرستان اشتهارد دچار مصدومیت شدند.

کد مطلب 4251643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه