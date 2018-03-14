عنوان یازدهم و بیست و یکم برای نمایندگان ایران در بخش صحرانوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازی های پارالمپیک زمستانی کره جنوبی، ابوالفضل خطیبی توانست به عنوان بیست و یکم دست یابد و الهه قلی فلاح، تنها ورزشکار نابینای کاروان کشورمان نیز در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

پوریا خلیل تاش و حسین سولقانی نیز روز جمعه در رقابت های بخش اسنوبرد ( بنگ اسلالوم) به مصاف حریفان می روند و صدیقه روزبه نیز روز در همین ماده مسابقه خواهد داد.

خطیبی هم آخرین نماینده کشورمان در بازی های پارالمپیک زمستانی است که روز شنبه در رقابت های بخش ۱۰ کیلومتر صحرانوردی شرکت می کند.

کاروان ایران با ۵ ورزشکار در دو ماده اسنوبرد و صحرانوردی در بازی های پارالمپیک زمستانی حضور یافته است.