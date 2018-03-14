به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حدیثی اخلاقی از پیامبر(ص) اظهار داشت: در این روایت آمده کسی که دارای چند صفت باشد آتش جهنم بر او حرام است؛ اول انسانی که سختگیر نباشد و با مردم نزدیک باشد و به سهولت کارها را انجام بدهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات جامعه برای سختگیری است، گفت: در اسلام داریم که اگر کسی در معامله‌ای پشیمان شد فروشنده سختگیری نکند و مال عودت شده را بپذیرد تا موجب برکت در کار او شود؛ یا کسی گرفتاری مانند بیماری و بدهی و... دارد که باید سختگیری نشود.

استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: اگر غذای مورد نظر ما در خانه پخته نشد نباید سختگیری کنیم و به در و دیوار بکوبیم که چرا این طور نشده؛ نه زن به مرد و نه مرد به زن نباید سختگیری کنند یا با همسایگان برخورد تلافی جویانه و مقابله به مثل نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: البته سهولت و آسان گیری با نظم منافاتی ندارد و همه باید منظم سر کار حاضر شوند و بدهی خود را بپردازند ولی اگر کسی گرفتار شد باید با او کنار بیاییم و سهل بگیریم.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: اخیراً برخی اطبا گفته‌اند اکثر امراض ناشی از استرس است که موجب انواع بیماری‌ها برای انسان می‌شود که اگر آسان بگیریم از استرس دور می‌شویم ولی داد و فریاد موجب افزایش استرس خواهد شد.

نوروز فرصتی برای صلح رحم است

وی با بیان اینکه درسی از این بالاتر نیست که موجب بهتر شدن زندگی دنیا و آخرت است به فرارسیدن عید نوروز اشاره کرد و افزود: باید از فرصت‌های نوروز استفاده کنیم و آسیب‌ها را کنار بگذاریم.

این مفسر قرآن کریم افزود: یکی از فرصت‌های نوروز خانه تکانی و نظافت و دید و بازدیدها و دورکردن کینه‌ها و آشتی کردن و فرصتی برای صلح رحم است؛ همچنین کمک به نیازمندان و حتی آزادکردن زندانیان از دیگر کارهای خوب در این ایام است.

وی با بیان اینکه عیادت از بیماران، خواندن دعا و رفتن به زیارات و دعا برای خود و دیگران از فرصت‌های خوب نوروز است، ادامه داد: یکی از فرصت‌های خوب، تفریح سالم است، امروز می‌گویند باید کارگران را به زور به مرخصی بفرستیم تا راندمان بالا برود که اسلام هزار و ۴۰۰ سال پیش بر تفریح سالم تأکید کرده است.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: اسلام اجازه می‌دهد که شما در شبانه‌روز ساعاتی برای تفریح سالم داشته باشید؛ در سال هم چند روزی تعطیل می‌شود تا روحیه تازه در مردم دمیده شود.

آمار تصادفات رانندگی باید کاهش یابد

وی با اشاره به آسیب‌های نوروز گفت: یکی از مشکلات، رانندگی‌ها و حوادث رخ داده بر اثر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است که موجب داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها به خصوص جوانان می‌شود.

استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه آمار تصادفات در کشورهای دیگر کمتر از ایران است و باید جلوگیری شود، اظهار داشت: چشم هم چشمی‌ها از دیگر آسیب‌های این ایام است که موجب ایجاد عقده و ناراحتی برای افراد می‌شود.

وی افزود: برخی از دید و بازدید فرار می‌کنند و از صله رحم دور می‌شوند که این هم جزء آسیب‌هاست همچنین از دیگر آسیب‌ها بدحجابی، بی‌حجابی و اختلاط نامحرم و مصرف مواد حرام و ... است.

آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: یکی از آسیب‌ها لطمه زدن به محیط زیست و ضایع کردن درختان و پایمال کردن زراعت‌ها و ... است که همه باید مراقبت کنند تا آثار جبران ناپذیر نداشته باشد.

وی افزود: روز عید مصادف با شهادت امام هادی(ع) است و منافاتی با دید و بازدید ندارد ولی شادی‌های مخالف با مسئله شهادت نباید انجام شود.

وی ارتحال آیت الله شاه آبادی را تسلیت گفت و ادامه داد: امروز تشییع جنازه ایشان در قم است و همه سعی کنند در تشییع این عالم ربانی حضور یابند.