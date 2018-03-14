چهارمین فصلنامه «هنگامه» در کانون پرورش فارس منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بهاریه با سخنان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان آغاز می شود؛ در بخشی از پیام زهرا افتخاری آمده است: «آرمان های کودکان و نوجوانان، ذکر دل های ماست. اگر این آرمان ها آسمانی باشد، ما را آسمانی می کند و کسی که مایه داشته باشد و برای شایستگی بکوشد تا آن مایه را بشکوفاند، می تواند به اوج برسد.»

سعید رضا کامرانی، معاون فرهنگی کانون فارس نیز در پیام خود آورده است: «نوروز می آید تا جهان را متحول و نو کند و چه نیکوست که طراوت مجدد دل ها، همراه با نام و یاد خدا باشد و درخواست از ایزد منان که توانی ارزانی فرماید تا علاوه بر رویاندن نهال خیرخواهی و نیک اندیشی در وجود ما و کودکان و نوجوانان این مرز و بوم، همگی بتوانیم به منتهای سعادت نائل شویم.»

اشعار و داستان های اعضا و مربیان، بهره وری از مراکز فراگیر، سنت های نوروزی مردم فارس، معرفی شاعر و نویسنده، معرفی کتاب قصه های مردم فارس، معرفی جاذبه های گردشگری شیراز، مصاحبه با کارگردان مستند «ایران انار دارد»، گذری بر آیین نوروز از منظر انسان شناسی، پیام های نوروزی کارکنان کانون فارس، خاطره و معرفی پورتال کودک، بخش های دیگری از این مجموعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه «هنگامه» به مدیرمسئولی زهرا افتخاری و سردبیری سعید رضا کامرانی و با همکاری کارشناسان کانون فارس تهیه و تدوین می شود.