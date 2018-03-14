الگوی تلفیق توانمندسازی دانش ارزیابی ریسک ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، آیدا احمدی استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با همکاری نبی‌الله منصوری از اساتید این واحد دانشگاهی و محمد براتچی متخصص در زمینه HSE، الگوی تلفیق توانمندسازی دانش ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست سیستم‌های مراقبت بهداشتی را ارائه کردند.

آیدا احمدی استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: هدف از این پژوهش به کارگیری پایه های مدیریت دانش برای توانمندسازی فعالیت‌ها در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست سیستم‌های مراقبت بهداشتی درمانی کشور است.

وی افزود: مدیریت دانش مجموعه اعمالی است که فرآیند خلق، توسعه و استفاده از دانش را هدایت می‌کند. به همین دلایل از اهداف مدیران اکثر سازمان‌ها به‌ویژه مراقبت‌های بهداشتی برای رضایت ذی نفعان (پرسنل، بیماران و ...)، استفاده و توسعه از مدیریت دانش است.

این پژوهشگر شناسایی و ارزیابی ریسک را جز مهم‌ترین فعالیت‌ها در کنترل مخاطرات دانست و گفت: در محیط‌های پرمخاطره‌ای مانند سیستم‌های مراقبت بهداشتی، کارکنان باید از مخاطرات ایمنی مربوطه و اقدامات ضروری در هنگام بروز حادثه آگاه باشند. بنابراین افراد در این حوزه نیاز به اطلاعات در زمان مناسب و به شکل صحیح دارند، پس می‌توان گفت مدیریت دانش موضوعی حیاتی است.

احمدی ادامه داد: در پژوهش حاضر تعیین اهداف دانش، شناسایی دانش، اشتراک دانش و توسعه و ارزیابی دانش به عنوان بخش‌های کلیدی در الگو معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در بخش مراقبت‌های ویژه با انسجام دانش و مدیریت آن امکان‌پذیر است، تاکید کرد: تحقق این مهم در سایه حمایت مدیریت و پایه‌ریزی ساختار مناسب مشارکت و حمایت کارکنان برای تسریع کارها و عملی‌تر شدن برنامه‌ها است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: به این منظور اموال سازمانی، دانش، تجربه و تخصص در سازمان باید به ساختاردهی، توزیع و اشتراک‌گذاری آن منتهی شده تا از امکانات موجود به نحو احسن استفاده شود.

احمدی ادامه داد: از سوی دیگر توسعه و ارزیابی دانش باعث ایجاد ایده‌ها، گسترش دانش و بازخورد مناسب در مرحله کنترل و بازنگری مدیریت ریسک خواهد شد.

وی گفت: عدم آگاهی و هماهنگی بخش‌ها و واحدهای مختلف سازمان، هزینه‌های هنگفتی را بر آن تحمیل خواهد کرد. در حقیقت هدف غایی ایجاد سازمان یادگیرنده برای فراگیری، ذخیره و انتقال دانش مدیریت HSE و تداوم آن است.

این پژوهشگر اظهار داشت: این امر در سازمان‌های حیاتی مانند مراکز مراقبت‌های بهداشتی باعث پیشبرد کارآمد اهداف سازمان، پیشگیری از دوباره‌کاری، هدر رفت منابع و افزایش رضایت ذی نفعان در نتیجه ارتقا سطح سلامت و رفاه زندگی در جامعه خواهد شد.